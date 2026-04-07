–Maru se pone las pilas en seguridad estatal

–Para no variar, Clau saca narrativa obradorista

–¿Y las obras millonarias para Juárez apá?

Ya para cuando esta columna estaba por cerrar, la verdad es que los bloqueos de transportistas y agricultores resultaron más tranquilos de lo esperado aquí en juaritos.

Los estragos fueron mínimos porque, al final, decidieron no meterse con las aduanas de los puentes internacionales de esta frontera. Así que, aunque muchos pensaban que el caos sería grande, la cosa no pasó a mayores.

Para sorpresa de todos, los puentes operaron con normalidad, aunque eso sí, con un poquito de espera, pero nada fuera de lo normal de las dos horas para cruzar al lado americano.

Eso sí, a los camiones de carga y de pasajeros les tocó el bloqueo de rigor en el kilómetro 21 de la Panamericana, y los choferes de quinta rueda seguro se quedaron con el coraje atravesado. Pero para los choferes particulares, les despejaron un carril y les permitieron el paso.

Por ahora, el paro continúa y, afortunadamente, hasta el momento no ha ocurrido ningún incidente grave. Quizás los de la Cuatroté crean que ya salieron bien librados, pero el problema sigue presente. Por lo tanto, no tendrán más remedio que atender las demandas pendientes.

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Y para no variar, Clau Sheinbaum no dejó pasar la oportunidad y se metió al ruedo para hacer frente a los bloqueos de transportistas y agricultores.

La presi sabe bien que el tema está calientito y no podía quedarse callada; y es que la 4T nunca suelta su narrativa obradorista, ya bien estudiada, en contra de quien afecte sus intereses.

Con tono diplomático, pero echando la bolita, confesó que no hay recursos infinitos, que el gobierno hace lo que puede, pero tampoco es caja chica de nadie. En pocas palabras se lavó las manos.

El drama, como siempre, va más allá del simple bloqueo, los líderes transportistas quieren que el maíz salga del T-MEC, petición que suena más a cuento chino que a exigencia realizable.

Sheinbaum reconoce que los escucha, pero que lo que piden está muy complicado para para hacerlo. Les quiere recetar la misma medicina que a los profes, que por más que protestan no consiguen ni para los chicles de la federación.

No faltó quien le preguntara si hay tintes políticos detrás del asunto. Y claro, la presi contestó con ese clásico “pues cada quién sus conclusiones”, aunque dejó entrever que algunos líderes de las protestas andan bien conectados con el PRIAN.

Así que, aunque los puentes fronterizos por ahora aquí respiran tranquilos, el asunto no se desinfla y la 4T se la juega entre el discurso de apoyo y la billetera bien apretada.

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Maru Campos se aventó la sesión de la Mesa de Seguridad de la semana allá en palacio estatal como si estuviera en la recta final de la Champions.

El tema de la reunión fue que, según los números, en lo que va de este gobierno la efectividad para hacer justicia aumentó un 139% comparado con la administración pasada. ¡Nada mal para los que dudaban!

Dicen que también ejecutaron más de 5 mil órdenes de aprehensión por este delito, lo que representa un aumento del 126% y, ojo, son parte de las 34 mil 657 órdenes giradas a la fecha. ¿Mucho o poco? Depende de quién lo vea.

También cuentan que, desde septiembre de 2021 a marzo de 2026, realizaron más de 3 mil 600 cateos, poniendo énfasis en las zonas centro y norte.

Y como si fuera película de Hollywood, hay helicópteros vigilando carreteras y la policía anda reforzando presencia en Juárez, Cuauhtémoc y Guadalupe y Calvo. En Atascaderos, el operativo es permanente para cuidar a las familias.

Entre las novedades, se busca mejorar la conectividad celular en puntos clave, para disuadir a los malosos.

Y, por si fuera poco, la gobernadora llamó a las corporaciones a trabajar en equipo, porque según ella sólo así se logrará la paz verdadera en Chihuahua.

Ya veremos si la estrategia se refleja en la vida diaria de los chihuahuenses, porque de discursos y números bonitos, los ciudadanos ya están cansados. Por cierto, la gober tiene previsto venir a Ciudad Juárez a ver temas de seguridad y obra pública. La mandataria estatal ya tiene ratito que no se para por estas tierras fronterizas.

La gente de Juárez ya está a la expectativa de que Maru anuncie las obras, supuestamente millonarias, que tiene planeadas antes de que termine su administración. Porque, hasta ahora, solo han sido promesas y nada concreto.