Las y los integrantes de la 68 Legislatura del Congreso del Estado, aprobaron por mayoría de votos, la solicitud de información detallada respecto de los permisos para circular sin placas otorgados en Ciudad Juárez en los años 2024, 2025 y lo que va del 2026.

Este punto de acuerdo, fue presentado ante el Pleno por la diputada Xóchitl Contreras Herrera del PAN, quien detalló que lo anterior, se solicitará al presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuellar, así como al Coordinador General de Seguridad Vial del Municipio de Juárez y que se otorgue en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la notificación formal del presente acuerdo.

A la petición se agregó la moción de la diputada Magdalena Rentería, en la cual se insta a las presidencias de los 67 municipios de la Entidad, para que en un plazo no mayor a 45 días naturales, contados a partir de la notificación formal del acuerdo, rindan un informe exhaustivo, documentado y verificable ante esta soberanía, respecto de la expedición de permisos provisionales para circular sin placas durante los años 2024, 2025 y lo que va del año 2026, incluyendo los tramitados a través de terceros, intermediarios, asociaciones de vendedores de vehículos usados o cualquier figura análoga.

Asimismo, para que el informe referido, sea remitido en formato digital de carácter público y accesible para cualquier ciudadano, y se publique en los medios que tengan a su alcance los diversos municipios en estricto cumplimiento al principio de máxima publicidad.

Por su parte, Contreras Herrera resaltó que el informe debe de contener el número total de permisos provisionales de circulación expedidos, desglosado por año y por mes, con distinción entre los tramitados directamente por el poseedor del vehículo y los gestionados a través de terceros o intermediarios, incluyendo número de folio de cada permiso.

También, el fundamento jurídico expreso y vigente que ampare, en su caso, la intervención de terceros en la gestión de permisos provisionales a nombre de personas distintas a los poseedores reales de los vehículos, así como la normatividad que regulaba el número máximo de permisos que podía gestionar una misma persona física o moral en los años 2024 y 2025.

El listado de personas físicas o morales que hayan gestionado o recibido múltiples permisos en los años 2024 y 2025, con el número de permisos por cada una, número de folio de cada permiso y, en su caso, las justificaciones legales que lo sustenten.

Además, la relación de convenios, oficios, lineamientos o cualquier instrumento administrativo suscrito con asociaciones de vendedores de vehículos usados u otros terceros para la gestión de permisos provisionales, con indicación de su objeto, vigencia y fundamento jurídico; monto total de lo recaudado por concepto de expedición de permisos en los tres años mencionados.

La descripción detallada de los mecanismos de control interno implementado por la dependencia para prevenir la reventa, duplicidad, transferencia irregular o el uso reiterado de permisos, así como el número y estado actual de los procedimientos administrativos, auditorías, investigaciones internas o carpetas de investigación iniciadas como consecuencia de posibles irregularidades.

Por último, que el informe referido sea remitido en formato digital, de carácter público y accesible para cualquier ciudadano, y se publique en la plataforma de transparencia del Gobierno Municipal de Juárez, en el estricto cumplimiento al principio de máxima publicidad consagrado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.