La diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, responsabilizó al Gobierno del Estado del colapso del transporte público en el poniente de Ciudad Juárez, al denunciar una política sostenida de abandono y negligencia que vulnera de manera sistemática el derecho humano a la movilidad y castiga diariamente a miles de familias.

Al presentar un Punto de Acuerdo, la morenista dejó claro que la crisis del transporte no es un hecho aislado ni un problema técnico, sino la consecuencia directa de años de abandono, negligencia y decisiones políticas que han excluido deliberadamente al poniente de la ciudad. “Aquí no hay errores accidentales: hay un gobierno que decidió no asumir su responsabilidad y darle la espalda a la gente”, sentenció.

Argüelles Díaz señaló que mientras el Gobierno Estatal presume el BRT como propaganda, en las colonias del poniente la realidad es brutal: rutas inexistentes, camiones en condiciones deplorables, esperas interminables y nula supervisión. “El transporte público no es un discurso, es la vida diaria de miles de personas que hoy están siendo castigadas”, afirmó.

La legisladora acusó a la Subsecretaría de Transporte de tolerar la circulación de unidades en pésimas condiciones, poniendo en riesgo a las personas usuarias, normalizando accidentes y protegiendo a concesionarios incumplidos en lugar de defender a la ciudadanía.

Denunció además que la ausencia de rutas alimentadoras al BRT no es un descuido, sino una decisión política que obliga a las familias a destinar hasta el 21 por ciento de su ingreso únicamente para poder trasladarse al trabajo, la escuela o los servicios de salud. “El costo de la incompetencia gubernamental lo paga la gente todos los días”, subrayó.

En su exposición de motivos, la representante legislativa advirtió que este abandono impacta con mayor crudeza a mujeres, niñas y niños, quienes enfrentan acoso, violencia e inseguridad en los trayectos y dentro de las unidades, sin que el Gobierno Estatal implemente medidas reales de prevención. “La falta de perspectiva de género también es violencia institucional”, enfatizó.

Calificó como inadmisible que el Consejo Consultivo de Transporte lleve más de dos años sin sesionar, evidenciando que para el Gobierno del Estado el transporte público no es una prioridad, pese a que millones de personas dependen de él para vivir.

Es por ello que exhortó al Gobierno Estatal responder de inmediato a las quejas ciudadanas, abrir mesas técnicas con participación social real, crear rutas alimentadoras, ampliar la cobertura y ejercer una supervisión estricta, sin simulación ni favoritismos, sobre las personas concesionarias.

“El transporte público en Chihuahua está hecho pedazos porque el Gobierno decidió abandonarlo. La movilidad es un derecho humano y no vamos a permitir que siga siendo rehén de la incompetencia, la indiferencia y la propaganda”, concluyó.