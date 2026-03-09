Detienen a sospechosa que disparó con un rifle AR-15 contra la casa de Rihanna

Una mujer fue arrestada tras presuntamente disparar múltiples veces con un rifle tipo AR-15 contra la residencia de la cantante Rihanna en el área de Beverly Hills, en un incidente ocurrido el domingo por la tarde, según confirmaron las autoridades locales.

El tiroteo se registró alrededor de las 13:20 horas (local) cuando la sospechosa, una mujer de aproximadamente 30 años, llegó en un vehículo blanco y disparó al menos diez veces hacia la casa que Rihanna comparte con su pareja, el rapero A$AP Rocky. Varias balas impactaron la propiedad y una de ellas logró atravesar una de las paredes del inmueble.

De acuerdo con la Policía de Los Ángeles (LAPD), la artista se encontraba dentro de la vivienda al momento del ataque, pero no resultó herida. Tampoco se reportaron otras personas lesionadas.

Tras el tiroteo, la mujer intentó huir, pero fue localizada y detenida en un centro comercial cercano después de una breve persecución. Las autoridades recuperaron el arma utilizada y varios casquillos en el lugar de los hechos.

Hasta ahora, no se ha revelado un posible motivo detrás del ataque, y Rihanna no ha emitido declaraciones públicas. La investigación permanece abierta bajo la conducción del LAPD, que continúa recopilando evidencia y testimonios para esclarecer lo sucedido.

Este incidente se suma a otros episodios relacionados con la seguridad de la artista, aunque en esta ocasión la rápida respuesta policial permitió la detención de la sospechosa y evitó que hubiera víctimas.