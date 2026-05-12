¿Dónde está Rubén Rocha Moya? Esa es la pregunta que comenzó a rodear el caso del gobernador con licencia de Sinaloa desde que el pasado 2 de mayo solicitó separarse temporalmente del cargo, en medio de acusaciones por narcotráfico presentadas en Estados Unidos y una creciente presión política y mediática alrededor de su nombre.

La incertidumbre aumentó durante los últimos días luego de que una vivienda vinculada al mandatario fuera atacada a balazos en Culiacán y mientras continúan las versiones sobre una investigación abierta en Nueva York por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Rocha Moya permanece en territorio sinaloense.

“Él está en Sinaloa y ya él mismo podrá informar y las otras nueve personas dónde están, pero no hay esta cosa de que ‘y ahora dónde está y ya se escapó’ y quién sabe qué tanta cosa”, declaró la mandataria durante su conferencia del 11 de mayo.

Las declaraciones surgieron días después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, mencionara que tenía entendido que Rocha permanecía en Sinaloa, aunque reconoció no tener información exacta sobre su ubicación.

La mañana del 9 de mayo, una vivienda relacionada con Rubén Rocha Moya fue atacada a balazos en la colonia Las Quintas, en Culiacán. El inmueble presentó múltiples impactos de arma de fuego en la fachada, situación que provocó una intensa movilización de elementos de seguridad y fuerzas militares en la zona.

La mañana del 9 de mayo, una vivienda relacionada con Rubén Rocha Moya fue atacada a balazos en la colonia Las Quintas, en Culiacán. El inmueble presentó múltiples impactos de arma de fuego en la fachada, situación que provocó una intensa movilización de elementos de seguridad y fuerzas militares en la zona.

Vecinos del sector conocido como “las lagunas” reportaron detonaciones de arma de alto poder durante la madrugada. Minutos después arribaron corporaciones policiacas y personal militar, quienes localizaron numerosos casquillos percutidos sobre la calle Lago de Cuitzeo y alrededor de la propiedad.

La Fiscalía General del Estado realizó diligencias periciales en el sitio, mientras la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó oficialmente el ataque a través de redes sociales.

“La #SSPSinaloa informa que este 09 de mayo de 2026 a las 10:12 AM, se reportaron al C4i detonaciones de arma de fuego contra una vivienda ubicada en la colonia Las Quintas, hecho que fue confirmado por las autoridades que atendieron de inmediato dicho reporte”, informó la dependencia.

Las autoridades también señalaron que la vivienda se encontraba deshabitada desde hace más de 10 años y confirmaron que no hubo personas lesionadas durante la agresión. De acuerdo con medios locales, el inmueble habría sido utilizado durante años por Rocha Moya como domicilio particular, incluso desde su etapa como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La denuncia presentada en el Distrito Sur de Nueva York señala presuntos vínculos entre funcionarios y el Cártel de Sinaloa. En el documento judicial se menciona que Rocha Moya y otras personas habrían conspirado con integrantes de la organización criminal para introducir narcóticos a Estados Unidos.

Según la acusación, los involucrados presuntamente colaboraron con líderes del Cártel de Sinaloa a cambio de apoyo político y sobornos. El caso tomó mayor dimensión después de que investigaciones periodísticas relacionaran a integrantes de Los Chapitos dentro del expediente presentado en territorio estadounidense.

Tras darse a conocer las acusaciones, Rocha Moya negó los señalamientos y posteriormente solicitó licencia al cargo para que avanzaran las investigaciones. Entre los puntos señalados en la denuncia destacan:

Presunta conspiración para introducir narcóticos a Estados Unidos.

Supuestos vínculos con líderes del Cártel de Sinaloa.

Acusaciones relacionadas con apoyo político y sobornos.

Investigación radicada en Nueva York.

Hasta ahora no se ha informado públicamente sobre órdenes de captura internacionales contra el gobernador con licencia. Tampoco existe confirmación oficial sobre una posible comparecencia ante autoridades estadounidenses.

Durante la conferencia del 11 de mayo, Claudia Sheinbaum también fue cuestionada sobre la posibilidad de que autoridades estadounidenses realizaran una operación para detener a Rocha Moya en territorio mexicano, como ocurrió con Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, quien fue trasladado a Estados Unidos en enero pasado.

“No creemos que eso vaya a ocurrir, no debe ocurrir, además no creemos que eso vaya a ocurrir”, respondió la presidenta. La mandataria también aseguró que no observa riesgos relacionados con las negociaciones del T-MEC a partir de este caso.

QuintoPoder