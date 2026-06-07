Durante las últimas horas el nombre de Mil Máscaras se posicionó en la cima de las listas de tendencias en plataformas digitales y esto se debió a que distintas páginas de Lucha Libre, así como creadores de contenido aseguraban que “Mr. Personalidad” había muerte, sin embargo, después de varias horas de incertidumbre el propio gladiador difundió un video en sus redes sociales oficiales, en las que desmintió dichas versiones y hasta detalló cuál es su estado de salud.

Las versiones en las que se aseguraba que Mil Máscaras había muerto comenzaron a circular en redes sociales durante la tarde del jueves 4 de junio y hasta donde se sabe, estos rumores se originaron por una desafortunada confusión pues resulta que quien sí falleció fue “Ángel Blanco Jr.” (Salomón Meza Camarena) y debido a que compartían físicos similares, distintas páginas de Lucha Libre y creadores de contenido reportaron de forma errónea el supuesto fallecimiento de “Mr. Personalidad”, por lo que, como era de esperarse, esta situación originó un gran revuelo.

La noche del jueves 4 de junio Mil Máscaras, quien es hermano de “Dos Caras” y “Sicodélico”, recurrió a su perfil oficial de Instagram para difundir un video en el que desmintió su muerte, incluso, para darle todavía más veracidad a la referida grabación señaló la fecha y apareció con un periódico del día, además, agradeció todas las muestras de cariño de parte de sus fans, quienes evidentemente se preocuparon ante las referidas versiones.

En adición a ello, el tío de Alberto del Río “El Patrón” detalló que se encuentra en perfectas condiciones de salud y hasta invitó a sus seguidores a que acudan a saludarlo en alguna firma de autógrafos que realice en alguna arena de Lucha Libre.

“Hola, buenas noches, les habla su amigo Mil Máscaras, hoy es 4 de junio, espero que ustedes también como yo, estén en excelente estado de salud todavía. Espero que me honren con su presencia en una oportunidad que tengan, en alguna firma de autógrafos o fotos que haga yo, en alguna presentación en una arena, yo les mando muchos saludos, besos a su familia y ya saben, lo mejor para todos ustedes, aquí estamos, finalizó “Mr. Personalidad”, quien actualmente tiene 83 años de edad y está considerado como una auténtica leyenda viviente de la Lucha Libre Mexicana por su intensa

actividad en el extranjero.