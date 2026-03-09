Maestra es detenida en República Dominicana tras forzar a niña de 2 años a ingerir su vómito

Una maestra de un centro preescolar fue arrestada tras la difusión en redes sociales de un video que la muestra obligando a una niña de apenas 2 años a ingerir su propio vómito, lo que generó una fuerte reacción pública y el inicio de una investigación oficial.

El hecho ocurrió en el centro educativo “Mi Segundo Hogar / Little Steps”, ubicado en el sector Ensanche Ozama, en Santo Domingo Este. En el video viral, se aprecia a la menor angustiada mientras la docente la presiona física y verbalmente para que cumpla la orden, incluso jaloneándola y colocándole los dedos en la boca.

La profesora señalada fue identificada como Yamelsy Matos Beltré, quien, según informes, admitió lo sucedido ante las autoridades. Tras la difusión de las imágenes, agentes de la Policía Nacional de República Dominicana procedieron a su detención en el mismo centro escolar, aunque el proceso no estuvo exento de tensión: durante la intervención, un familiar de la maestra agredió a una periodista presente, lo que derivó en el uso de gas pimienta por parte de los agentes para controlar a la multitud.

El Ministerio Público ha iniciado un proceso legal en contra de la docente y se espera que se presenten cargos formales en su contra. La fiscalía especializada en violencia de género confirmó que se presentará una denuncia formal por agresión contra la menor.

Además del arresto, el caso ha reabierto el debate sobre la protección infantil y los protocolos de supervisión en centros educativos, ya que organizaciones y ciudadanos exigen que se apliquen sanciones ejemplares para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

Según especialistas en derecho penal dominicano, si los hechos son calificados como tortura o actos de barbarie, la maestra podría enfrentar penas que alcancen hasta 30 años de prisión, dado que la víctima es una niña menor de edad, lo cual agrava los delitos.

El centro educativo también ha emitido disculpas públicas a la familia de la menor y anunció que colaborará con las autoridades para esclarecer lo sucedido, mientras el Ministerio de Educación realiza sus propias investigaciones internas.