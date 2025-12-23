Inicio » Detienen en la capital a dos agresores de mujeres
Detienen en la capital a dos agresores de mujeres

En seguimiento a carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas por Razones de Género y a la Familia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron con órdenes de aprehensión a dos masculinos por el delito de violencia familiar en la ciudad de Chihuahua.

Los detenidos de nombres Sebastián Paul E. S., y Alexis Gabriel P. B., fueron puestos a disposición de los Jueces de Control del Distrito Judicial Morelos conocedores de las respectivas causas penales.

Serán llevados a las audiencias en donde agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Violencia Familiar, les formularán imputación por actos abusivos de poder tendientes a dominar, controlar y agredir a las víctimas.

