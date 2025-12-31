La gobernadora Maru Campos lamentó en sus redes sociales, el fallecimiento del exgobernador panista Francisco Barrio Terrazas.

En su cuenta de X, la mandataria estatal escribió.

!Hoy lamento profundamente el fallecimiento del C.P. Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua.

Su trayectoria, marcada por la congruencia, la convicción y el compromiso con la vida pública, deja una huella permanente en la historia política de México.

Mi respeto y condolencias a su familia y seres queridos.

Descanse en paz».