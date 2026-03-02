El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Educación, invita a la comunidad a visitar el Biblioavión, un espacio educativo que se encuentra acondicionado en un avión tipo Boeing 737-300 donde estudiantes, familias y público en general pueden acceder a herramientas de aprendizaje interactivo y experiencias únicas en torno a la lectura y la exploración del conocimiento.

Guillermo Enrique Alvídrez Olivas, titular de Educación, señaló que desde que se abrió este espacio, miles de juarenses —entre estudiantes de educación básica y familias— han acudido a conocer las instalaciones donde se cuenta con biblioteca virtual, recurso audiovisual y actividades guiadas por personal capacitado, con el objetivo de complementar la formación educativa y fomentar el gusto por la lectura y la cultura.

Las instituciones educativas que deseen programar visitas escolares deben presentar un oficio de solicitud en las oficinas de la Dirección de Educación, especificando el día en que desean acudir y la cantidad de estudiantes que participarán en la actividad.

El horario de atención al público es de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.

El Biblioavión se ubica sobre la avenida Heroico Colegio Militar y calle Moctezuma en la zona de El Chamizal, y es reconocido como uno de los pocos espacios en el país donde una biblioteca se integra en un avión acondicionado, lo cual lo convierte en un atractivo educativo y cultural para visitantes de todas las edades, dijo Alvídez Olivas.