Dirección de Educación invita a visitar el Biblioavión

by Salvador Miranda
El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Educación, invita a la comunidad a visitar el Biblioavión, un espacio educativo que se encuentra acondicionado en un avión tipo Boeing 737-300 donde estudiantes, familias y público en general pueden acceder a herramientas de aprendizaje interactivo y experiencias únicas en torno a la lectura y la exploración del conocimiento.
Guillermo Enrique Alvídrez Olivas, titular de Educación, señaló que desde que se abrió este espacio, miles de juarenses —entre estudiantes de educación básica y familias— han acudido a conocer las instalaciones donde se cuenta con biblioteca virtual, recurso audiovisual y actividades guiadas por personal capacitado, con el objetivo de complementar la formación educativa y fomentar el gusto por la lectura y la cultura.
Las instituciones educativas que deseen programar visitas escolares deben presentar un oficio de solicitud en las oficinas de la Dirección de Educación, especificando el día en que desean acudir y la cantidad de estudiantes que participarán en la actividad.
El horario de atención al público es de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.
El Biblioavión se ubica sobre la avenida Heroico Colegio Militar y calle Moctezuma en la zona de El Chamizal, y es reconocido como uno de los pocos espacios en el país donde una biblioteca se integra en un avión acondicionado, lo cual lo convierte en un atractivo educativo y cultural para visitantes de todas las edades, dijo Alvídez Olivas.

