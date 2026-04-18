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Dan a mujer casi 46 años de prisión por asesinar a una fémina

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La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo una sentencia condenatoria de 45 años, 10 meses y 15 días, dictada en contra de Anabel E. V., por el delito de feminicidio con penalidad agravada.

En la audiencia de individualización de sanciones, este viernes 17 de abril, el Tribunal de Enjuiciamiento, dictó la condena que establece la pena privativa de la libertad, así como el pago de la reparación del daño que la ahora sentencia deberá pagar por la cantidad de un millón 101 mil 776 pesos.

Lo anterior es resultado del desempeño efectuado por agentes del Ministerio Público durante el juicio oral, en el que demostraron con testimoniales, informes policiales y periciales, que la ahora sentenciada, cometió el feminicidio de la víctima identificada con el nombre de Corina L. M.

Las investigaciones ministeriales establecieron que Anabel E. V., disparó con un arma de fuego a la víctima, causándole la muerte, en hechos registrados el 4 de diciembre del año 2023, en la colonia Lealtad de la ciudad de Chihuahua.

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