Ante el evento masivo que se llevará a cabo este próximo sábado 18 de abril, la Coordinación General de Seguridad Vial, hace un llamado a la ciudadanía para que tome precauciones, debido al cierre de calles que se estará realizando, esto con el fin de evitar percances viales y garantizar la seguridad de los asistentes.

Será a partir de las 17:00 horas, que se estará cerrando el paso de vehículos sobre la avenida Heroico Colegio Militar, desde Rafael Pérez Serna hasta la avenida Adolfo López Mateos en ambos sentidos. Asimismo, será impedido el acceso a la Plutarco Elías Calles, desde Hermanos Escobar, hasta Heroico Colegio Militar.

Las vialidades serán abiertas hasta que concluya el evento, por lo que se pide considerar los tiempos de traslado, no exceder los límites de velocidad, tener cortesía y respeto hacia conductores y peatones, atender los señalamientos viales, así como las indicaciones de los policías viales.