“El balance es claro: siempre hay más por hacer, pero los avances son evidentes. Este gobierno ha puesto como eje rector, el desarrollo verdadero de las personas , priorizando servicios, como garantizar la atención a la salud con Medi Chihuahua, a la alimentación de los sectores menos favorecidos y caminando hacia proveer mejores oportunidades y condiciones de vida para las familias del estado”, expresó el legislador panista.

Soto subrayó que la actual administración ha logrado estabilidad financiera, impulso a la inversión, el desarrollo de obras e infraestructura y fortalecimiento institucional, lo que permite proyectar un escenario de continuidad política en 2027.

Soto, señaló que, con base en resultados y no en promesas, el Partido Acción Nacional refrendará el gobierno estatal, conservará la capital y ampliar su presencia en los municipios, además de consolidar una mayoría en el Congreso local.

“Estoy convencido de que el trabajo serio y responsable de la gobernadora Maru Campos será valorado por la ciudadanía. Cuando hay resultados, hay confianza. Y cuando hay confianza, hay continuidad”, puntualizó.

El diputado concluyó que el reto hacia adelante es profundizar el desarrollo con visión de largo plazo, mantener finanzas sanas y fortalecer políticas públicas que generen oportunidades reales, especialmente en seguridad, salud, infraestructura y competitividad económica.