Tras cateo en un domicilio realizado esta tarde en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro II, autoridades apoyadas con un binomio canino localizaron dos cuerpos enterrados en el patio.

Primeros informes indican que se trata de dos masculinos lo cuales fueron inhumado clandestinamente en la vivienda ubicada en las calles Sierra de Alcaraz 2158 y Cordillera Tian Shan, del citado fraccionamiento.

En el lugar trascendió que los cuerpos debido las condiciones en que se encontraban, podrían haber tenido tiempo en el lugar.

Hasta el momento no se ha proporcionado mayor información sobre el hallazgo o posibles responsables.