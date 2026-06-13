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Colabora el Tec Milenio en la formación profesional del personal del CEJUM

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El Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) “Marisela Escobedo Ortiz”, firmó un convenio de colaboración con el TEC Milenio, con el objetivo de fortalecer la formación profesional, a través de la asignación de becas del 50% para sus colaboradoras en Ciudad Juárez.

Este tipo de beneficio, refleja el compromiso y la responsabilidad social de la institución educativa, que promueve e impulsa el fortalecimiento de instituciones que trabajan en favor de los derechos de las mujeres.

Asimismo, reconoce la labor de las servidoras públicas del CEJUM y contribuye a dignificar su trabajo mediante oportunidades concretas de desarrollo académico, además de que CEJUM será instancia para que los y las estudiantes de nivel licenciatura desarrollen su servicios sociales y prácticas profesionales.

Con estas acciones se promueve la adquisición de nuevos conocimientos, herramientas y competencias que contribuyen a su crecimiento laboral y personal, además de favorecer la movilidad profesional y la posibilidad de acceder a mejores oportunidades de desarrollo dentro del servicio público.

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La firma fue encabezada por la Directora General del CEJUM en el estado de Chihuahua, Tatiana Carreón Lara, y la coordinadora del CEJUM “Marisela Escobedo Ortiz” en Juárez, Silvana Fernández Meléndez, mientras que, por la institución educativa, fue la directora Erika Donjuan.

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