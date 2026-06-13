La directora de la Facultad de Enfermería y Nutriología de la UACH, Dra. Mariana Vargas Beltrán, obtuvo un reconocimiento internacional al ser galardonada con el Lizzie Whetsell Award durante la 25.ª Conferencia Internacional Anual de la Roy Adaptation Association (RAA-I), celebrada en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

La distinción le fue otorgada por su investigación titulada “Consumo de sustancias en cuidadores de personas con cáncer: Aplicación del Modelo de Roy”, trabajo que analiza los procesos de adaptación que experimentan las personas encargadas del cuidado de pacientes oncológicos y los factores que pueden influir en conductas relacionadas con el consumo de sustancias.

El Lizzie Whetsell Award es uno de los reconocimientos más destacados de la Roy Adaptation Association; se concede a investigaciones enfocadas en enfermería pediátrica o en el cuidado de personas con cáncer.

La Roy Adaptation Association es una organización internacional dedicada a promover la investigación, la educación y la práctica profesional sustentadas en el Modelo de Adaptación de Roy, una de las teorías de enfermería más influyentes a nivel mundial. Esta conferencia reúne a investigadores, académicos y profesionales de diversos países para compartir hallazgos científicos, experiencias clínicas e innovaciones orientadas a fortalecer el cuidado de la salud desde una perspectiva integral.

En este sentido, la directora Vargas Beltrán fue seleccionada para presentar su investigación como conferencia ganadora del Premio Lizzie Whetsell, al abrir estas sesiones académicas del segundo día del evento ante especialistas nacionales e internacionales en enfermería e investigación en salud.

La doctora Vargas destacó que en esta edición fueron reconocidas únicamente cinco investigaciones distinguidas con premios especiales, entre ellas trabajos desarrollados por enfermeras de Colombia, Sinaloa, Mexicali y Chihuahua, lo que refleja la alta competitividad y el alcance internacional de los proyectos seleccionados.

La obtención de este galardón consolida además la trayectoria de la doctora Mariana Vargas Beltrán en el ámbito de la investigación en enfermería y proyecta a la Universidad en escenarios internacionales de alto nivel, lo que reafirma el liderazgo de la FEN-UACH en la formación de profesionales, la investigación aplicada y la contribución al bienestar de la sociedad.