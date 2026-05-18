El deporte como antídoto social

Por Irvin Alonso Ruiz

En una época marcada por la deserción escolar, la violencia, las adicciones y los entornos hostiles, el deporte ha evolucionado de ser únicamente una actividad física a convertirse en una herramienta capaz de transformar comunidades, rescatar jóvenes y fortalecer el tejido social, el cual en nuestra ciudad se encuentra profundamente desgastado. Sin embargo, uno de los espacios donde su impacto puede ser aún más decisivo es dentro de las escuelas.

Mejorar la disciplina, la convivencia y el rendimiento académico son algunos de los beneficios que permite desarrollar el deporte dentro de los centros educativos. En muchos casos, las actividades deportivas escolares representan el primer contacto de los jóvenes con valores como el respeto, el compañerismo y la responsabilidad. Además, permiten canalizar energía, reducir conductas agresivas y fortalecer la autoestima.

En México, y particularmente en nuestra ciudad, existen numerosas historias que reflejan el impacto positivo del deporte dentro y fuera de las aulas. Jóvenes que encontraron en el futbol, el basquetbol, el voleibol o cualquier otra disciplina una oportunidad para desarrollar hábitos saludables, trabajar en equipo y fortalecer habilidades de liderazgo y comunicación. Detrás de cada historia exitosa existe un factor común: alguien apostó por el deporte como herramienta de cambio.

Sin embargo, persisten importantes desafíos. Por un lado, muchas escuelas carecen de infraestructura adecuada, material deportivo o entrenadores especializados. Por otro, fuera de las instituciones educativas, aún existe poca participación e interés de algunos padres de familia para impulsar a sus hijos a realizar actividades deportivas que ayuden a prevenir o disminuir las adicciones.

No solo docentes y entrenadores impulsan el deporte; también las organizaciones civiles desempeñan un papel fundamental al promover actividades deportivas en las colonias. Su principal objetivo es crear oportunidades de crecimiento humano y convivencia social. Cuando un joven encuentra motivación en el deporte, los valores y aprendizajes adquiridos se transfieren a su vida académica y personal, llegando incluso a inspirar a otros estudiantes a alejarse de las drogas y sumarse a la recuperación del tejido social.

El impacto del deporte no se limita al ámbito individual. Los torneos escolares y las actividades recreativas fortalecen la convivencia entre alumnos, familias y comunidades enteras. Recuperar una cancha o impulsar un torneo estudiantil también puede representar una forma de recuperar la confianza social.

En comunidades afectadas por la violencia o la falta de oportunidades, el deporte funciona como una alternativa positiva para niñas, niños y jóvenes. Además, no debe dejarse de lado la salud mental, un tema que se encuentra en aumento y que puede mejorar significativamente mediante la práctica deportiva, reduciendo el estrés, la ansiedad y la depresión, problemas cada vez más frecuentes en la sociedad. Por ello, una comunidad con acceso al deporte suele presentar mejores niveles de bienestar emocional.

En Ciudad Juárez, donde muchos jóvenes crecen rodeados de incertidumbre, una cancha o un espacio deportivo pueden convertirse en un refugio, una oportunidad de aprendizaje y una esperanza de futuro. Ahí radica el verdadero valor del deporte: no solo formar atletas, sino también construir entornos seguros, fortalecer valores y crear mejores ciudadanos para nuestra comunidad.