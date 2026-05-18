La burda y perversa defensa de la soberanía nacional

Por Rubén Borunda Escobedo

Derivado de una acción en contra de la delincuencia organizada, en donde se desmantelo uno de los laboratorios de metanfetaminas mas grande registrado en el país, hechos ocurridos el pasado 29 de abril del año en curso, además del accidente (casualidad), en donde fallecen dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación, pongo en duda si en realidad fue un accidente, o fue producto de un complot para acusar al gobierno de Chihuahua de autorizar a extranjeros realizar operativos de seguridad que ponen en riesgo la soberanía nacional.

Producto de estos hechos, han transcurrido cerca de treinta días, y es nota constante en las mañanera sobre la intervención de la CIA en territorio Chihuahuense, donde se pide que se investigue sobre la presencia de agentes de agentes extranjeros, pero no se pide que se investigue el caso del gobernador de Sonora, ni la relación que involucran a senadores con el Cartel de la Barredora, sin embargo, escudándose en la Ley de Seguridad Nacional, la confrontación entre el Gobierno Federal y Estatal sobrepasa los limites administrativos de colaboración, hasta llegar a una confrontación política .

La acusación hacia el gobierno de Chihuahua se resume en que permitió la operación de agentes de la CIA en territorio de Chihuahua y violento la soberanía nacional. Sin embargo, poco importo la importancia del desmantelamiento de un narco laboratorio de metanfetaminas y la muerte de los dos agentes de la CIA y dos de la fiscalía, (decesos algo extraño o accidente demasiado raro) dado a las circunstancias y hechos que se suscitaron.

No se puede aceptar la intervención u operación de agentes extranjeros, pero en México, se tiene conocimiento, en colaboración con otros países, donde tiene tratados de cooperación en materia de información o inteligencia con la finalidad de combatir a la delincuencia organizada, a si tenemos el caso Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, narcotraficante más buscado a nivel mundial, donde en su captura y muerte estuvieron presentes agentes extranjeros.

En cuanto a la violación a la Soberanía Nacional, ¿realmente los agentes de la CIA pusieron en peligro la soberanía y la seguridad de acuerdo con lo que establece la Ley de Seguridad Nacional?

La palabra soberanía proviene del latín superanus, que significa “el que está por encima” o “el que tiene el poder supremo”. y así tenemos que tanto la Soberanía Nacional como la Soberanía popular el poder, radica en el pueblo, lógicamente ese poder se ejerce para el desarrollo y protección de la población y del territorio.

Partiendo de la definición, ¿realmente los que ejercen el poder para proteger a la población cumplen con lo que se les encomendó para ejercerlo?

Podemos observar que los que ostentan el poder son señalados que tiene vínculos con la delincuencia organizada y es por eso por lo que a nivel nacional se puede enumerar los siguientes delitos.

Secuestros

Extorsión

Inseguridad en carreteras

Pago de piso

Gobernadores vinculados la delincuencia organizada

Funcionarios públicos con vínculos con el crimen

Estos delitos son los que realmente violan la Soberanía Nacional y son Traidores a la Patria, porque teniendo el poder para erradicarlo o combatirlo se la pasan justificándose que son problemas heredados, pero no hacen nada para resolver los problemas del pueblo.

Y ahora resulta, toda la maquinaria del poder del gobierno y el partido que gobierna, hacen escarnio de una situación de desmantelamiento de un narco laboratorio e intervención de agentes extranjeros en este operativo, ahora solicitando un juicio político a la gobernadora de Chihuahua, simplemente podemos argumentar con los mismos argumentos que el gobierno federal utiliza. “yo no lo sabía”, “no hay pruebas”, “que se investigue”, etcétera…

Se inicia una lucha política electorera, ya empezaron a realizar los que siempre han hecho para llegar y conservar el poder, manifestaciones, acarreos, difamación, engaños, mentiras, manipulación, pero el principio de Razón Suficiente, en donde “todas las cosas tienen una razón de ser”, nos dice que el caso de la defensa de la soberanía, es una cortina de humo para ocultar la ineptitud y la complicidad en los que ostentan el poder del partido que gobierna.