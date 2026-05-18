Virtudes de mamá

Por Pbro. Carlos Muñoz Caselin

En este mes de mayo queremos reflexionar sobre el tema más relevante de este mes, un tema de profunda importancia: la maternidad y las virtudes que pueden llevar a las madres a la santidad, tomando como modelo a la Santísima Virgen María. Esta reflexión busca ser un homenaje a todas las madres, recordando que su papel no se limita a los cuidados cotidianos, sino que puede ser el camino hacia una vida plenamente entregada a Dios y a su familia.

La maternidad es un don inmenso, cargado de responsabilidades y sacrificios que solo un corazón generoso puede asumir. Sin embargo, además del amor natural que surge hacia los hijos, la madre está llamada a cultivar virtudes que fortalezcan su alma y la ayuden a guiar a los suyos con sabiduría. La Virgen María, Madre por excelencia, nos ofrece tres escenas que ilustran cómo vivir la maternidad con santidad.

Primera escena: La huida a Egipto

Cuando la vida del niño Jesús estuvo en peligro por la amenaza de Herodes, la Sagrada Familia recibió la indicación de huir a Egipto. María no recibió el mensaje directamente, sino a través de San José, a quien un ángel instruyó en sueños. Aquí la Virgen nos enseña la virtud de la fe. Confiar en la voluntad de Dios, incluso cuando llega por medio de la autoridad que Él ha dispuesto, requiere una fe firme y humilde. María no cuestiona ni demora; actúa con prontitud y obediencia perfecta, sin detenerse en los obstáculos ni buscar explicaciones. Esta obediencia no es ciega, está subordinada a la voluntad divina que San José transmite. Así, la Virgen muestra una fe que confía y una obediencia que responde con prontitud, virtudes esenciales para cualquier madre que quiera guiar su hogar hacia Dios.

Segunda escena: Jesús hallado en el templo

Doce años después, durante una peregrinación, Jesús permanece en el templo mientras María y José lo buscan angustiados durante tres días. Esta situación, que cualquier madre puede imaginar con dolor, nos revela otra enseñanza. María siente preocupación, pero no se desespera ni pierde la serenidad. Busca con diligencia, sin reproches ni descontrol, y ejerce su autoridad materna con firmeza y prudencia al hallar a su Hijo: “¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados”. La corrección que realiza es clara y firme, sin humillar ni gritar, recordándonos que amar también significa orientar y corregir. Las madres de hoy están llamadas a ejercer esta autoridad sin miedo, guiando a sus hijos con equilibrio entre ternura y firmeza.

Tercera escena: María en el camino del Calvario

Finalmente, contemplamos a María en el Vía Crucis, encontrándose con Jesús mientras lleva la cruz. Su corazón sufre como ningún otro, pero permanece junto a su Hijo con fortaleza, sin quitarle la cruz ni interferir en la misión que debe cumplir. Esta escena nos muestra la virtud del acompañamiento sin sobreprotección. Muchas madres, movidas por el amor natural, tienden a resolver todos los problemas de sus hijos, evitando que enfrenten las consecuencias de sus actos. María, en cambio, acompaña, consuela y fortalece sin impedir que Jesús cumpla la voluntad del Padre. Esta es una lección profunda para quienes desean educar hijos responsables, capaces de enfrentar la vida y alcanzar su propósito espiritual.

Estas tres virtudes —fe obediente, autoridad prudente y acompañamiento sin sobreprotección — son un camino seguro hacia la santidad para las madres de hoy. Practicarlas no solo las convierte en mejores educadoras y guías, sino también en mujeres que reflejan el corazón de María, orientando su familia hacia Dios.

Que esta reflexión inspire a valorar el don de la maternidad como una vocación santa, y que impulse a todas las madres a ir más allá del heroísmo cotidiano, aspirando a la santidad mediante la práctica constante de estas virtudes. Con corazones generosos, firmes y llenos de fe, las madres pueden transformar su hogar en una escuela de amor y de vida eterna.