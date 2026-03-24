El Juglar de la Red/ Golpe bajo a Froylán

Por Rafael Cano Franco

Si hay un funcionario que realmente destaca en el gobierno de Alfonso Durazo Montaño es Froylán Gámez Gamboa; el secretario de Educación y Cultura no solamente se conduce con mucha prudencia y mesura, también sabe dar resultados y eso se manifiesta en la tranquilidad existente en el sector educativo de Sonora, que no ha dado problemas al gobierno de Durazo.

Gámez Gamboa tiene un excelente manejo personal de su imagen, aunado a una conducción totalmente institucional y leal a su jefe; por ello es que aparece como una figura que compite por la candidatura al gobierno del Estado y también es un activo político importante para disputar la alcaldía de Hermosillo.

El titular de la SEC tiene muy buena cartelera mediática, más por su propio esfuerzo que por el trabajo de su área de comunicación, además tiene una agenda pública que lo trae recorriendo toda la geografía sonorense para supervisar escuelas, atender reclamos y abrir canales para posicionar su imagen.

A diferencia de lo que muchos piensan, su trabajo no está focalizado en Hermosillo –lo cual sería lógico si se considera que es la Capital donde más le interesa competir-, por el contrario un día está en Nogales, luego viaja a Navojoa, visita alguna comunidad serrana, atiende temas desde sus oficinas y con ese trabajo genera una intensa generación de información.

Por lo anterior resulta extraño que su aparato de comunicación sea descabezado; hace poco más de un mes, el titular del área de comunicación social de la SEC, Paulo Ávila fue nombrado subsecretario en Comunicación Social del Gobierno del Estado.

Hay quienes nos dicen que ese nombramiento obedece a la magnífica imagen que tiene Froylán Gámez y achacan esa situación a su ex jefe de comunicación y si esto es así, entonces no les interesó el perjuicio que le causan.

Llama más la atención que una de las primeras acciones operativas de Paulo Ávila sea la búsqueda de espacios periodísticos para que Dolores del Río pueda explayarse y mostrar lo que trae.

Ahora resulta que funcionarios utilizan su posición y los recursos a su alcance para abrir espacios a una aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Sonora, curiosamente la que presenta los peores números en las encuestas.

Dos puntos se mezclan: el quitarle a Froylán a su operador de medios para llevarlo a Comunicación social del gobierno del Estado y desde ahí, la primera noticia que se tiene de su trabajo es que anda buscando abrirle espacios periodísticos a una aspirante a la candidatura al gobierno.

Sería interesante que aclaran si estos movimientos y operativos tienen el visto bueno del gobernador Alfonso Durazo o son simplemente la instrucción de Paloma Terán para apoyar a la señora Del Río Sánchez.

Lo que sí es bueno sepan es que Froylán Gámez es el artífice de su buena comunicación y su imagen no es producto de una estructura de comunicación, la logró construir a pesar de esa estructura que no pocas veces es más obstructiva que canalizante y con operadores medianos, sin conocimiento de medios y repelentes a los periodistas por paradójico que esto parezca.

Ahora bien, este tipo de movimientos que ni siquiera anuncian o informan, lo único que dejan ver es la desesperación que existe en el aparato de Comunicación Social del gobernador Alfonso Durazo por tratar de mejorar su imagen.

Pero hay un problema que no atienden: para ayudarle al gobernador deben hablar con los medios de comunicación y con los periodistas, mientras no lo hagan e insistan que todo se resuelve con convenios –que luego ni pagan—y además se encierren a piedra y lodo en sus oficinas seguirán arando en el desierto y seguirán afectando la imagen del gobernador.

Ya para rematar, si a Alfonso Durazo no le interesa su imagen y mejorar su comunicación, entonces su estructura solamente se comporta acorde a esa postura del Jefe.

Hermosillo Ciudad Árbol en el Mundo

Por segundo año consecutivo la organización “Tree Cities of the World de Arbor Day Foundation” otorgó a la Capital de Sonora el galardón de “Ciudad Árbol en el Mundo” que reconoce los esfuerzos de los gobiernos municipales por el compromiso de mantener áreas arboladas en la zona urbana.

El premio no solamente reconoce el cumplimiento de acciones de arbolado urbano, también deja ver que el gobierno municipal y los ciudadanos superan las metas que se plantean cada año y este punto cuenta el trabajo que se realiza en el vivero municipal donde se trabaja en el desarrollo de especies nativas, se realizan campañas de donación de árboles y se atiende el programa de siembra y repoblado de zonas donde los ciudadanos lo solicitan.

Para celebrar este reconocimiento, el alcalde Antonio Astiazarán y su equipo de servicios públicos se apersonaron en el Parque Madero donde sembraron guayacanes, un árbol que está en peligro de extinción y cuya reproducción se realiza en el vivero municipal.

Sembrar especies nativas en una región geográfica con las características que tiene Hermosillo son fundamentales para ayudar con las temperaturas extremas que tiene la ciudad y reforestar con árboles que no requieren tanta agua y que además con su floración dan una mejor imagen urbana.

Es de destacar que en los cuatro años del gobierno municipal de Antonio Astiazarán se han sembrado más de 120 árboles nativos, una cifra que seguirá aumentado por el compromiso existente de recuperar espacios públicos y generar áreas verdes.

Tips cortitos pa´no enfadar:

1.- Mientras que la presidente Claudia Sheinbaum se vanagloriaba de que México era el país más democrático del mundo; el Instituto sueco “V-Dem” calificó a nuestro sistema político como una “autocracia electoral”.

La avergonzada internacional no paró ahí; el mismo instituto “V-Dem” también enlistó por delante de México como más democráticos a los gobiernos de India, Perú, Hungría, Serbia y Senegal.

La presidente Sheinbaum viene asegurando que México es más democrático por el proceso electoral para elegir a los integrantes del Poder Judicial, pero existen muchas dudas que esa elección hubiera sido democrática derivado del uso de acordeones que terminó por darle la victoria al 80 por ciento de los candidatos ligados a Morena o al gobierno.

Otros Juglares:

–“Un caso de autocratización impulsada por la izquierda durante la “tercera ola” política. El giro autocrático se produjo tras la elección en 2018 de Andrés Manuel López Obrador. Morena controla actualmente el poder Ejecutivo y tiene mayoría en el poder Legislativo: además, impulsó una reforma para introducir elecciones generales para el poder Judicial politizando así los tribunales”.

Parte de la radiografía que hace de la democracia mexicana, el Instituo “V-Dem” especializado en analizar el desarrollo de los gobiernos del mundo e irlos calificando para establecer la condición en que se encuentran, en el caso de México dicen que se trata de “una autocracia electoral”.

Gracias por su atención, hasta el martes si Dios quiere. ¡Salud!