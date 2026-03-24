La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) participa en la Semana Mundial del Agua 2026 (World Water Week), evento binacional organizado por la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), que reúne a especialistas, académicos y autoridades para abordar los principales retos en torno al recurso hídrico.

Durante esta jornada se desarrollan diversas actividades interdisciplinarias, conferencias y mesas de análisis enfocadas en temas como el suministro, cuidado, investigación y soluciones en materia de agua, destacando la importancia de la colaboración entre instituciones de ambos lados de la frontera.

En el evento inaugural denominado “Agua, Salud y Género”, la directora de Operaciones de la JMAS, Paola Moreno, agradeció la inclusión del organismo en este tipo de espacios de diálogo y colaboración.

“Estamos participando diversas dependencias y universidades en este importante encuentro binacional para analizar la problemática actual del agua y plantear soluciones. Durante esta semana, personal de la JMAS compartirá experiencias y el trabajo que se realiza para garantizar el suministro del vital líquido a las familias juarenses”, señaló.

Como parte de su participación, especialistas de la JMAS presentarán ponencias técnicas relacionadas con proyectos estratégicos y acciones implementadas en la ciudad:

• Mejoras en el uso de energías renovables en plantas tratadoras de agua

Presentadoras: Ing. Marycruz Reyes e Ing. Maya Juárez

Horario: 11:30 a.m. – 12:30 p.m.

Sede: Instituto de Ciencias Biomédicas, Edificio de Posgrado, Auditorio G1

• Detección de fugas no visibles y sectorización de redes para mejorar la eficiencia física

Presentadora: Ing. Paola Arely Moreno Pulido

Horario: 10:00 a.m.

Sede: Campus UACJ – ICB, Edificio de Posgrado, Auditorio G1

• Sistema integral de control de inundaciones e infraestructura de drenaje sanitario en el arroyo Las Víboras

Presentador: Ing. César Triana

Horario: 12:00 p.m. – 1:00 p.m.

Sede: Campus UACJ – ICB, Edificio de Posgrado, Auditorio G1

Las actividades de la Semana Mundial del Agua 2026 se desarrollan en ambas ciudades fronterizas y concluirán el próximo 27 de marzo, destacando la interrelación entre el acceso al agua, la salud pública y la igualdad de género.

Con su participación, la JMAS refrenda su compromiso de impulsar soluciones sostenibles, fortalecer la cooperación binacional y contribuir al desarrollo de estrategias que garanticen el acceso al agua para la población.