–Profe Chaparro aplica política de vieja escuela

–Dani le tira cacayacas a Cruz y a Andrea

El poblano Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, se dio su vueltita por Juárez el sábado pasado y, como no queriendo, que armó el revuelo al aparecerse en el evento de la joven supuesta promesa morenista Andrea Chávez.

Dicen los grillos de la raza crucista que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar no tardó ni dos segundos en mandarle mensajito a Mier, pidiéndole con toda la finura diplomática que exige el caso que no ande de metiche e inclinando la balanza en el proceso interno que viene para la gubernatura.

Y es que, como todos saben, en este juego de espejos y guiños, cualquier movida se toma como señal. El evento de Chávez que estuvo malito tirando a regular, los senadores, entre los que se vio a Gerardo Fernández Noroña, apoyando con todo a Andrea y el propio Mier echando porras en nombre del mismísimo jefe de La Barredora, Adán Augusto López, quien por cierto brilló por su ausencia en dicho evento de destape.

Después del “destape” oficial de Chávez para el 2027, el senador dijo que no, que ni destape ni nada, que los candidatos de Morena saldrán de encuestas populares. Ajá, sí, cómo no.

Lo que no se nos olvida es que, hace no mucho, Mier y Cruz eran compas, no uña y mugre como lo es con Ricardo Monrreal, pero eran compas.

No hay que olvidar que, hasta hace poco, Mier y Cruz eran cuates; no uña y mugre como lo son Cruz y Ricardo Monrreal, pero sí llevaban buena relación el alcalde y el legislador poblano.

Nomás échele un ojo cuando el fiscal anticorrupción “El Bayo” Valenzuela andaba pisándole los talones al alcalde cuando le allanó su residencia y Mier salió a defenderlo como compadre de toda la vida.

Pero parece que en la política los aliados de ayer son los rivales de hoy, porque ahora el senador prefiere echar porras en el equipo de Chávez, quien, dicho sea de paso, le está compitiendo la candidatura al mismísimo alcalde fronterizo.

Dicen por ahí que en Morena el piso parejo es tan parejo como la 16 de Septiembre, ¡puro bache! Y mientras los suspirantes se dan con todo por debajo del agua, la raza de a pie nomás observa y se pregunta quién será el bueno, porque aquí la moneda sigue en el aire.

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A que le tira el profe Martín Chaparro cuando se mete en medio de Cruz Pérez Cuéllar y la senadora Andrea Chávez, quienes traen un pleitazo por la candidatura a la gubernatura de Chihuahua.

Chaparro dice que quiere ser gobernador y asegura que trae con queso las quesadillas, aunque eso, ni en su casa se lo creen. Eso sí, él ya se apuntó y anda peleando hueso junto con la senadora y el alcalde.

El profe es un grillo colmilludo formado en la vieja escuela del PRI, así que sabe que hay que pegarle arriba pa´ cachar algo abajo.

En Morena ya salieron a la luz los tres mosqueteros que buscarán la encuesta interna, la senadora Andrea Chávez Cruz, el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar y Martín Chaparro, exlíder estatal.

A Andrea la “destapó” el jefe de la bancada de Morena en el Senado, Ignacio Mier, con todo y porras aquí en juaritos.

Por su parte, Pérez Cuéllar reunió a miles en el Centro de Convenciones de Chihuahua y se lanzó directo contra su rival político, con todo y llamado a conquistar el Palacio de Gobierno para la 4T.

Mientras tanto, Chaparro fue “destapado” por Los de Abajo Organizados, el grupo de las bases morenistas que no sueltan la bandera de los fundadores. En este juego de estira y afloje seguramente le tocará algo chido al buen profe Chaparro.

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Como era de esperarse, la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, no se aguantó las ganas de echarle sus cacayacas a la senadora Andrea Chávez y a Cruz Pérez Cuéllar.

Después de que Chávez y Pérez Cuéllar se destaparon con bombo y platillo rumbo a la gubernatura, Álvarez no dejó pasar la oportunidad para soltar el veneno, “desde aquí se ve el pleito que ya traen entre ellos mismos, la rivalidad”.

Y es que, para doña Dani, los mentados eventos de los morenos no fueron más que burdos “acarreos masivos”, donde lo que menos hubo fue apoyo ciudadano genuino y espontáneo como ocurre en el PAN, ¡ah siiii! ¡cómo no!

Dijo Álvarez que en el evento de la senadora de la “corrupción” en Ciudad Juárez, apenas si llenaron el 10% del lugar, ni trayendo hasta los tamales oaxaqueños. También nunca llegaron los músicos que esperaban. Ni con figuras nacionales levantaron la pachanga.

Mientras tanto, el edil fronterizo tampoco se salvó del ojo crítico panista, resulta que hasta le mandaron fotos con camiones llenos de acarreados listos para aplaudirle, aunque luego salieron a decir que eran todos de la capital.

Eso sí, Álvarez Hernández dejó claro que el PAN no se va a dejar amedrentar ni por aliados, ni por amenazas, ni por comentarios “machistas”, y que, si hace falta, van a seguir denunciando a quien se ponga de pechito.