El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, calificó como una traición a México y a los chihuahuenses el regalo de petróleo del gobierno federal a la dictadura cubana, al señalar que mientras se regalan recursos estratégicos al extranjero, Chihuahua enfrenta carencias graves en seguridad, salud, infraestructura y apoyo al campo.

“El régimen de Morena ha decidido ser más solidario con una dictadura extranjera que con su propio pueblo. Regalar petróleo a Cuba, mientras aquí faltan medicinas, carreteras y apoyos para las familias y los productores, mientras a Chihuahua se le quieren solo aventar migajas es una afrenta a la dignidad del norte”, afirmó el legislador.

Francisco Sánchez remarcó que el gobierno de Morena se ha convertido en el principal aliado de la peor dictadura del continente, siendo su primer proveedor de petróleo, por encima de Venezuela y Rusia.

“Con lo que hoy se regala en petróleo, podríamos fortalecer hospitales, garantizar abasto de agua, invertir en seguridad, podríamos tener carreteras dignas. En lugar de eso, se financia una dictadura sanguinaria”, sentenció.

El diputado chihuahuense indicó que ya presentó la iniciativa de reforma constitucional para que se prohíba el regalo de los recursos de México a países extranjeros y que nunca más un presidente vuelva a usar el petróleo como moneda para apoyar a dictaduras.