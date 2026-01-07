Personal de la Dirección de Parques y Jardines llevó a cabo labores de limpieza y mantenimiento en distintos espacios públicos del fraccionamiento Villahermosa, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y ofrecer áreas verdes en mejores condiciones para las familias del sector.



El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, señaló que para llevar a cabo estas acciones se desplegaron siete cuadrillas de trabajo, las cuales realizaron limpieza general, poda formativa, así como mantenimiento y pintura de la infraestructura en parques y camellones atendidos.



Los trabajos se concentraron principalmente en los parques ubicados sobre la calle Simona Barba, donde se efectuaron labores de conservación para mantener en buen estado áreas recreativas, mobiliario urbano y espacios verdes.



El funcionario informó que estas acciones forman parte del programa permanente de atención a colonias, mediante el cual se busca preservar espacios públicos dignos, seguros y funcionales para la ciudadanía.