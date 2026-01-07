Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, arrestaron a Juan Manuel R. H., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de homicidio y violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos.

La intervención se dio luego de que oficiales que realizaban labores de prevención y vigilancia sobre el bulevar Zaragoza a la altura del cruce con el bulevar Independencia, escucharon detonaciones de arma de fuego.

Inmediatamente, observaron a ciudadanos comprometidos que señalaron a un masculino vestido con playera blanca y gorra negra, quien aparentemente había disparado contra otra persona en una parada de transporte público. Al notar la presencia policial, el individuo intentó huir hacia un terreno baldío ubicado en el cruce de las calles Justo Sierra y Ejido Parritas, en la colonia Manuel Valdez.

Tras una breve persecución los policías lograron darle alcance procediendo con su detención. Durante la inspección preventiva se le aseguró un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, la cual se encontraba abastecida con seis cartuchos útiles.

Adicionalmente, se recuperaron un teléfono celular marca iPhone en color rojo y una gorra negra con la letra “B”, que el detenido intentó deshacerse durante la persecución.