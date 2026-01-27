Por Carlos Angulo Parra

Ante las participaciones del primer ministro de Canadá, Mark Carney, y del presidente de los Estados Unidos (“EU”), Donald Trump en el Foro Económico de Davos, Suisa, los expertos en geopolítica han hecho sendos comentarios sobre el tema del cambio del paradigma geopolítico.

Al fin de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, los EU fueron los principales forjadores del nuevo orden mundial. Luego, en 1989, al terminar la Guerra Fría a la caída del Muro de Berlín, y el desmembramiento de la Unión Soviética, los EU como potencia vencedora, quedó como la hegemonía más poderosa del orbe y prácticamente solo como superpotencia.

Las Naciones Unidas se crearon en 1945 en la Conferencia de San Francisco, con la decidida intervención y diseño principal de los EU, aunque también participaron en ello el Reino Unido, la Unión Soviética y China.

Las Naciones Unidas evolucionaron principalmente con el impulso que se les dio por parte de los EU y conformaron más de cuarenta organismos permanentes, destacándose la FAO, OIT, Corte Internacional de Justicia, OMS, FMI y Banco Mundial.

Con todo ello, el mundo ha estado funcionando, en términos generales, con paz generalizada desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, aunque no han faltado conflictos específicos, pero nunca uno de la dimensión de las dos guerras mundiales del siglo XX.

A la entrada al poder presidencial en los EU, el presidente Trump, en su segundo mandato, ha sacudido toda la estructura que el propio EU formó, haciendo caso omiso de las reglas de comportamiento establecidas para las naciones para mantener el orden y la paz mundial.

Trump ha roto múltiples reglas de la OMC al imponer indiscriminadamente aranceles en todo el mundo, ha amenazado a Canadá en convertirla en el estado 51 de la Unión Americana, insistentemente ha dicho que si no se le entrega Groenlandia por parte de Dinamarca, la va a tomar para los EU. Secuestró al dictador Maduro asaltando al palacio presidencial de Caracas, y ha realizado múltiples acciones en todo el mundo que violan diversas disposiciones del orden mundial, y se ha salido de más de treinta organizaciones de la ONU y otras tantas de múltiples tratados internacionales signados por los EU.

Volviendo al discurso de Carney, él dijo, ante un repleto auditorio en Davos, que la geopolítica había cambiado, que las estructuras creadas a nivel mundial ya no funcionaban y que las grandes hegemonías operaban libremente sin consideración a las restricciones que antes se habían impuesto por los organismos internacionales, aunque en muchas ocasiones estas hegemonías habían hecho caso omiso de estas estructuras, que en el pasado, en general, se habían respetado.

Pero ahora existe un rompimiento claro de ese orden mundial. Carney continuó diciendo que para contrarrestar esto era necesario que las potencias medias como Canadá hicieran frente común para protegerse de estas superpotencias que ejercen su hegemonía sin respetar el orden mundial antes vigente.

El discurso de Carney recibió una calurosa ovación del público presente, caso raro en este Foro, y ha sido sujeto a amplios comentarios de los expertos en geopolítica.

Como era de esperarse, el presidente Trump, al día siguiente del discurso de Carney, no habló de él en buenos términos. Días siguientes, el presidente Trump hizo pública su resolución de imponer de manera generalizada a las importaciones canadiense hacia los EU, aranceles del 100% de sus productos, a raíz de que Canadá había firmado un acuerdo con China para dar preferencias arancelarias, entre otros, a automóviles provenientes de China, en contraprestación de que China impusiera aranceles bajos a ciertos productos agrícolas de Canadá.

Para México, ¿Qué podemos concluir de todo esto?

En primer lugar, que México no debe de estar ausente en la participación de estos importantes foros, si Carney y Trump, primeros mandatarios de nuestros socios comerciales de Norte America participaron, por qué México, siendo el principal socio comercial de EU no ha de participar.

En segundo lugar, comprender que México debe de adoptar ante la super potencia de EU una estrategia inteligente, sabiendo medir bien la situación ante el hecho de que, en última instancia, EU, si lo desea, no cumple con sus compromisos, pero tiene una fuerza tal que nos aplasta si lo desea, por lo que hay que ejercer palancas muy finas para ejercer suficiente presión, tanto inductiva como disuasiva para poder obtener beneficios mutuos.

Comprender que Canadá, como potencia media, tiene muchos más recursos que México para lidiar con los EU, por lo que puede ser un actor y factor importante en la estrategia que desarrollemos con los EU para defender nuestros intereses ante la revisión del T-MEC que iniciará formalmente este verano.