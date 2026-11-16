La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Daniela Álvarez, aseguró que la reciente visita de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, a Ciudad Juárez evidenció las divisiones que existen al interior de ese partido.

Bajo la expresión “En Morena no se pueden ver ni en su propia casa”, la dirigente panista señaló que la ausencia de distintos liderazgos durante el encuentro y las manifestaciones registradas contra el alcalde Cruz Pérez Cuéllar reflejan los conflictos internos del movimiento.

Álvarez destacó que entre las ausencias llamó la atención la de la presidenta estatal de Morena, así como la de Andrea Chávez, a quien identificó como coordinadora en Ciudad Juárez.

Asimismo, hizo referencia a las inconformidades expresadas durante el evento contra Pérez Cuéllar, relacionadas con los señalamientos que se han realizado en su contra.

La dirigente panista agregó que tiene conocimiento de la presentación de tres denuncias en su contra, derivadas de sus declaraciones en las que se refirió al alcalde juarense como “narco coordinador”.

Finalmente, sostuvo que los acontecimientos registrados durante la visita de la dirigente nacional de Morena muestran las diferencias políticas que mantienen los integrantes de ese partido en Chihuahua.