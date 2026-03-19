La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) destinó una inversión superior a los 166 millones de pesos (mdp) para la protección del campo y de los recursos forestales, en beneficio de más de 70 mil habitantes de la Sierra Tarahumara.

Las acciones se implementaron en los municipios de Madera, Temósachic, Matachí, Guerrero, Ocampo, Moris, Uruachi, Chínipas, Maguarichi, Bocoyna, Carichí, Nonoava, Guachochi, Balleza, Guadalupe y Calvo, Morelos, Batopilas, Urique y Guazapares.

En mecanización se desplegó maquinaria para habilitar nuevas áreas productivas, mejorar terrenos agrícolas y rehabilitar caminos rurales. En 2025 se construyeron 245 presones y más de 1,300 kilómetros de caminos en apoyo a 700 productores.

Estos trabajos permitieron contar con tierras más productivas, mejorar el traslado de insumos, cosechas y ganado, además de reducir costos y aumentar la eficiencia en las actividades del campo.

Para enfrentar la sequía y garantizar el uso eficiente del agua, se destinaron más de 7.7 mdp a infraestructura hídrica, con la construcción de bordos y la implementación de sistemas de riego tecnificado sustentable.

En este mismo rubro se invirtieron más de 30 mdp en la entrega de pacas de rastrojo, para contribuir a la protección del patrimonio de los productores pecuarios.

Se ha beneficiado a más de 7 mil 500 productores con una inversión superior a los 50 mdp en apoyos de insumos agrícolas, apícolas y pecuarios, para mejorar la productividad en el sector rural.

En el ámbito de valor agregado, se ejercieron más de 3 mdp en apoyo a 64 proyectos que permiten transformar productos del campo como nuez, hortalizas, carne, leche y miel, en bienes con mayor valor comercial.