El Museo de la Revolución en la Frontera invita a instituciones educativas a disfrutar de los Talleres de la Revolución, una experiencia única para visitas escolares que transforma el aprendizaje en diversión.

Los estudiantes podrán participar en dinámicas como Memorama Revolucionario, 100 Revolucionarios Dijeron, Revolución en el Tiempo, Arma tu Revolucionario, Maqueta MUREF, Exploradores del MUREF y LOTERÍA, donde aprenderán jugando y se conectarán con la historia de México de forma interactiva.

Convierte una visita escolar en una experiencia emocionante, participativa y memorable que tus alumnos no olvidarán.

¡Agenda tu visita y trae a tu escuela a vivir la historia de una manera diferente!