Empresa y Familia: El verdadero motor de la soberanía mexicana

Por: Luis Sandoval

La política en México se fragmenta hoy en tres fuerzas principales: Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y Morena; este último, el de mayor relevancia, habiéndolo ganado casi todo. Ante este escenario, los mexicanos debemos decidir qué camino elegir y qué ideología defender. Pero esa decisión no puede seguir basada en el beneficio personal inmediato.

Hace poco escuché a una ciudadana decir: “Pues este partido es comunista, pero mientras a mí me sigan dando, seguiré apoyando”. Esta frase me generó una preocupación profunda. Antes pensaba que el rumbo tomado en 2018 y 2024 era fruto del desconocimiento histórico, pero no: es causa de un individualismo antipatriótico. Votar por la dádiva y no por el bien común solo puede traer daño a la nación.

La elección de un proyecto político debe estar arraigada en una ideología constructiva y con peso histórico. Por ello, propongo dos pilares que debemos exigir a cualquier partido que pretenda nuestro voto:

La Familia Tradicional como núcleo

Confucio tenía razón: la fuerza de una nación nace de la integridad del hogar. Es en la familia tradicional donde surgen ciudadanos estables. Lejos del individualismo, un padre busca lo mejor para su esposa e hijos; una madre trabaja por un beneficio colectivo, no solo propio. De ahí brotan los valores que nutren a una sociedad colaborativa. Debemos analizar con lupa: ¿Qué partido defiende realmente este ideal prioritario? Sin este análisis, seremos cómplices del daño que heredaremos a las próximas décadas.

La Empresa con sentido humano

Exhorto a los ciudadanos al emprendimiento, clave para la estabilidad económica. Pero, sobre todo, exhorto a los empresarios a que su estrategia no sea solo la utilidad, sino la generación de empleos dignos.

Muchos colegas se quejan diciendo: “hoy los jóvenes no quieren trabajar”. Se equivocan. Las nuevas generaciones buscan pertenecer y sentirse valoradas. No basta el puesto; hay que ofrecer dignidad. Como me dijo un joven empresario hace tiempo: “Yo quiero que mis empleados aspiren a su propia casa, que su nivel de vida mejore”. Ese es el espíritu que necesitamos.



Conclusión

Necesitamos un partido que promueva la inversión, que respete el libre mercado y que entienda que el Estado no puede sostenerse sin un sector privado fuerte. Pero también necesitamos políticos y empresarios que entiendan que la soberanía no se compra con votos subsidiados, sino que se construye con familias sólidas y trabajo bien remunerado.