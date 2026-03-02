¿Importa y urge? La reforma electoral bajo la lupa de la matriz Eisenhower

Por: Eduardo Huízar

La llamada Eisenhower Matrix, atribuida al expresidente estadounidense Dwight D. Eisenhower, es una herramienta sencilla para ordenar prioridades. Divide las tareas en cuatro categorías: lo importante y urgente; lo importante pero no urgente; lo urgente pero no importante; y lo que no es ni urgente ni importante.

Su lógica es clara: primero se atienden las crisis, pero también se debe trabajar en lo importante antes de que se convierta en problema. La planeación y la prevención evitan emergencias futuras.

En la vida personal y en las empresas, este modelo ayuda a no vivir en constante improvisación. Sin embargo, cuando se observa la agenda pública nacional, surge una pregunta inevitable: ¿están realmente alineadas las prioridades del gobierno con lo que importa y urge a los ciudadanos?

Tomemos como ejemplo la reforma electoral impulsada por la actual administración federal encabezada por Morena. ¿Es hoy una prioridad nacional? Para millones de mexicanos, lo urgente parece estar en otro lado: la inseguridad, el empleo y la atención médica. Son esos temas los que impactan directamente en la vida cotidiana.

Algo similar ocurrió con la reforma judicial. Se destinaron recursos públicos y se convocó a la ciudadanía a participar en la elección de jueces y ministros. Sin embargo, la participación fue limitada. ¿Desinterés? ¿Desconexión? ¿O simplemente la percepción de que no era un asunto prioritario frente a necesidades más inmediatas?

Si el gobierno impulsara una reforma estructural enfocada en fortalecer el empleo, mejorar el sistema de salud o enfrentar de manera más efectiva la crisis de seguridad, es probable que la movilización social fuera distinta. Cuando un tema toca directamente la vida diaria, la ciudadanía responde.

La pregunta de fondo es si modificar el sistema electoral responde a una urgencia nacional o a una estrategia política. El sistema actual permitió la llegada al poder del partido gobernante. Entonces, ¿por qué cambiarlo ahora? Desde una perspectiva crítica, la respuesta podría interpretarse como un intento de consolidar poder más que de resolver una necesidad inmediata del país.

En política, como en la gestión personal, las prioridades revelan intenciones. Y cuando lo urgente para la población no coincide con lo urgente para el poder, la discusión deja de ser técnica y se vuelve profundamente preocupante.

Algo para su consideración:

La democracia mexicana no fue un regalo del poder. Fue una conquista. Costó crisis, movilizaciones, asesinatos políticos, presión social y reformas profundas que arrancaron al gobierno el control directo de las elecciones. Durante décadas, el Estado organizaba, contaba y calificaba los comicios. El resultado era predecible: el partido en el poder siempre ganaba.

Las reformas de 1989-1996 cambiaron esa historia. Se construyó una autoridad electoral autónoma, se ciudadanizaron las casillas y se establecieron mecanismos que dieron certeza: padrón confiable, tinta indeleble, urnas transparentes, conteo público y el PREP como herramienta de transparencia inmediata. No era un sistema perfecto, pero sí uno diseñado para limitar el abuso del poder.

Hoy, ese modelo está bajo asedio.

La nueva Reforma Electoral impulsada por el gobierno de Morena y su mayoría legislativa se presenta bajo el discurso de la austeridad y la simplificación administrativa. Pero detrás de ese lenguaje técnico se esconde una pregunta incómoda: ¿por qué debilitar al árbitro cuando el partido en el poder ya controla el Ejecutivo y el Congreso?

Reducir presupuesto al INE y a los partidos, reconfigurar los órganos electorales locales, eliminar el PREP y otorgar facultades amplias para intervenir en contenidos digitales durante campañas no son ajustes menores. Son cambios estructurales que pueden inclinar el terreno de juego.

Eliminar el PREP, por ejemplo, no es un asunto administrativo: es eliminar una ventana de transparencia en tiempo real. Debilitar financieramente a los partidos de oposición mientras el partido gobernante mantiene control presupuestal es alterar la equidad. Concentrar decisiones electorales en estructuras más cercanas al poder político es disminuir la distancia entre árbitro y jugador.

La democracia no se destruye de golpe. Se erosiona. Se desgasta. Se reforma “para mejorarla” hasta que pierde sus contrapesos.

El argumento de que todo cambio es modernización ignora una lección básica de la historia mexicana: cuando el gobierno organiza y controla las elecciones sin contrapesos reales, la confianza pública se desploma. Y sin confianza, el voto pierde fuerza moral.

No se trata de defender instituciones como dogma. Se trata de entender que el poder, sin límites, siempre busca ampliarse. Las reglas electorales existen precisamente para contener esa expansión.

La pregunta que hoy debería hacerse cualquier ciudadano, más allá de simpatías partidistas, es sencilla:

¿esta reforma fortalece la autonomía ciudadana o concentra más poder en quienes ya gobiernan?

Porque si el voto sigue existiendo pero pierde equilibrio y garantías, se corre el riesgo de caer en una democracia de forma, pero no de fondo.

Y la historia latinoamericana demuestra que el deterioro democrático nunca empieza con la cancelación abierta de elecciones. Empieza debilitando poco a poco las instituciones que las hacen creíbles.

Defender reglas claras no es un acto partidista. Es un acto de responsabilidad cívica.