La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un auto de vinculación a proceso penal en contra de Uriel Adolfo S. R., por el delito de homicidio calificado, cometido a un masculino el pasado 10 de junio en Ciudad Juárez.

En la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida, le hizo del conocimiento que se le atribuye su posible participación en la muerte de Víctor G. C.

De acuerdo con la investigación ministerial, el homicidio sucedió al interior de una tapia ubicada en calle Loma Azul, de la colonia Loma Blanca, en donde luego de un altercado, golpeó varias veces a la víctima para después, con un cable en el cuello, asfixiarla hasta privarla de la vida y posteriormente huir del lugar.

Policías Investigadores le cumplimentaron una orden de aprehensión y fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

El Juez de Control, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado, y fijó tres meses de plazo para las investigaciones correspondientes.