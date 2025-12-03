Inicio » Chihuahua será pionero en IA, Comisión impulsa Mesa Técnica para crear la Primera Ley Estatal de Inteligencia Artificial en México
Chihuahua será pionero en IA, Comisión impulsa Mesa Técnica para crear la Primera Ley Estatal de Inteligencia Artificial en México

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación acordaron un paso fundamental hacia la regulación de la Inteligencia Artificial (IA) en la entidad con la propuesta de instalar de una Mesa Técnica Especializada para unificar y trabajar sobre tres iniciativas que abordan este tema.

Las iniciativas que serán el foco del trabajo legislativo son las relacionadas con los asuntos 990, 1001, y 1215, que buscan promover el uso seguro de la Inteligencia Artificial en la educación, proponiendo reformas a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley Estatal de Educación; elaborar la Ley Estatal de Inteligencia Artificial y realizar la Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial para el Estado de Chihuahua.

La propuesta posiciona a Chihuahua como el primer estado en México en legislar sobre el tema, dado que actualmente no existe reglamentación alguna a nivel de entidades federativas, por lo que se trabajará en un plazo de una semana para recibir propuestas de personas e instituciones que conformarán la Mesa Técnica, entra las que podrían incluir a representantes de la Coordinación de Política Digital, la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico y la Secretaría de Educación, el Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico y el sector manufacturero, así como instituciones académicas como la UACH, UACJ, Tecnológico de Chihuahua, y el Tecnológico de Monterrey, además de otras universidades.

Finalmente, la Comisión instruyó a la Secretaría Técnica la calendarización de la Mesa y la difusión de la convocatoria para la integración de sus miembros, con el objetivo de presentar el acuerdo y la convocatoria formal en la próxima sesión.

