Las y los diputados integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación acordaron un paso fundamental hacia la regulación de la Inteligencia Artificial (IA) en la entidad con la propuesta de instalar de una Mesa Técnica Especializada para unificar y trabajar sobre tres iniciativas que abordan este tema.

Las iniciativas que serán el foco del trabajo legislativo son las relacionadas con los asuntos 990, 1001, y 1215, que buscan promover el uso seguro de la Inteligencia Artificial en la educación, proponiendo reformas a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley Estatal de Educación; elaborar la Ley Estatal de Inteligencia Artificial y realizar la Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial para el Estado de Chihuahua.

La propuesta posiciona a Chihuahua como el primer estado en México en legislar sobre el tema, dado que actualmente no existe reglamentación alguna a nivel de entidades federativas, por lo que se trabajará en un plazo de una semana para recibir propuestas de personas e instituciones que conformarán la Mesa Técnica, entra las que podrían incluir a representantes de la Coordinación de Política Digital, la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico y la Secretaría de Educación, el Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico y el sector manufacturero, así como instituciones académicas como la UACH, UACJ, Tecnológico de Chihuahua, y el Tecnológico de Monterrey, además de otras universidades.

Finalmente, la Comisión instruyó a la Secretaría Técnica la calendarización de la Mesa y la difusión de la convocatoria para la integración de sus miembros, con el objetivo de presentar el acuerdo y la convocatoria formal en la próxima sesión.