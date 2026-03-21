El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) y la Universidad Humanitas Campus Chihuahua firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de impulsar el desarrollo académico y profesional de las y los estudiantes de nivel medio superior y superior.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Humanitas, específicamente en el recinto de juicios orales, contando con la presencia de directivos de planteles, personal de la Dirección General Estatal de CONALEP y representantes de la universidad.

Durante el evento participaron autoridades como el Lic. Octavio Noyola Guevara, coordinador de Relaciones Públicas; Fabiola Bedoya Cortez, coordinadora administrativa; Denisse Sánchez Guaderrama, coordinadora académica; así como el Ing. Omar Bazán Flores, director general estatal de CONALEP Chihuahua. También se contó con la presencia de Gloria Muñiz Villalba, secretaria técnica de CEPPEMS y coordinadora de enlace educativo, en representación del Lic. Hugo Gutiérrez Dávila, secretario de Educación y Deporte.

Omar Bazán Flores destacó que este convenio representa una oportunidad estratégica para fortalecer la continuidad académica de las y los egresados:

“Este acuerdo abre nuevas puertas para nuestros estudiantes, permitiéndoles acceder a mayores oportunidades de formación profesional. En CONALEP trabajamos para generar alianzas que impulsen el talento joven y contribuyan al desarrollo del estado”.

Por su parte, la representación de la Universidad Humanitas Octavio Noyola Guevara subrayó la importancia de la vinculación entre instituciones educativas:

“En Universidad Humanitas creemos firmemente en la colaboración como motor del crecimiento académico. Este convenio permitirá brindar más opciones educativas de calidad y acompañar a las y los estudiantes en su camino hacia el éxito profesional”.

Con esta firma, ambas instituciones refrendan su compromiso con la educación de calidad, la vinculación institucional y la generación de oportunidades que impacten positivamente en la formación de las nuevas generaciones en Chihuahua.