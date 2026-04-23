Un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y civiles armados en el municipio de Moris derivó en la detención de tres personas y el aseguramiento de armamento, explosivos y droga.

El incidente se registró durante patrullajes preventivos, cuando los agentes detectaron un vehículo sospechoso cuyos ocupantes intentaron evadir a la autoridad, iniciando una persecución que culminó fuera de la zona urbana.

De acuerdo con el reporte, los civiles descendieron de la unidad y dispararon contra los policías, quienes respondieron a la agresión y lograron controlar la situación.

Como resultado, dos de los presuntos agresores fueron heridos y uno detenido, siendo identificados posteriormente por las autoridades.

En el vehículo asegurado se localizaron armas de alto calibre, artefactos explosivos, municiones y paquetes de droga, lo que evidencia la capacidad operativa de los involucrados.

Las autoridades informaron que todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones en torno al caso.