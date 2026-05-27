Exigen respuestas por las 386 víctimas del crematorio Plenitud

En la mañana de este martes 26 de mayo se hicieron presentes algunas familias en las instalaciones del Gobierno de Estado en Ciudad Juárez, para exigir justicia por los casos sin resolver del crematorio Plenitud.

Los familiares de las víctimas se presentaron con lonas en donde señalan de corrupta a la gobernadora de Chihuahua, además de pedir que les regresen las cenizas de los 386 cadáveres de sus familiares.

Eleuterio Palacios, uno de los dirigentes del evento, señaló que el representante de la gobernadora, Carlos Ernesto Ortiz, es quien los ha estado atendiendo, sin embargo, no han recibido una respuesta clara.



“Lo que nosotros queremos es que se castigue a las personas involucradas”… “Hasta ahorita el que estaba detenido saco un amapro y ya se fue, al parecer lo andan buscando pero no se si lo vayan a detener”. Expresó Eleuterio Palacios, familiar de victima del crematorio Plenitud.

Finalmente, para conmemorar los 11 meses del hallazgo, los manifestanten encendieron un cirio en honor a las 386 víctimas que siguen sin identificar.



