—Habrá encerrona de gabinete en Juárez

—Cruz Pérez anda con todo arreglando calles

Marx Arriaga, exdirector de Materiales Educativos de la SEP y figura siempre polémica del ala izquierda, volvió a dar de qué hablar, ahora en tierras juarenses.

Apenas ayer, Arriaga dejó su antiguo despacho en la Ciudad de México, donde permaneció atrincherado varios días tras su destitución, para trasladarse hasta la frontera, donde tiene su plaza en la UACJ.

Como buen personaje de esas ligas, al estilo de Noroña –imán infalible para el escándalo–, apenas puso pie en el aeropuerto y ¡pácatelas!, lo recibió una comitiva nada amigable que le gritó de todo: “¡Vete, no eres bien recibido!”, mientras le agitaban cartulinas con reclamos, cual si fueran pancartas listas para la guerra.

Fiel a su estilo combativo, Arriaga asegura que la Nueva Escuela Mexicana está bajo ataque y no duda en señalar a Mario Delgado como el operador tras bambalinas, responsable –según él– de organizarle la protesta en el aeropuerto.

Y no se guarda nada: “Delgado quiere cambiar los libros para formar obreros agachones y beneficiar a las maquilas”, suelta Arriaga, quien de paso acusa a los sindicatos de estar infiltrados y ser enemigos de la educación popular.

Ahora la bronca la tiene el doctor Constandse el mero mero de la UACJ a ver como le hace para controlar a este personaje izquierdista “puro”, y se arma de valor y lo despide. Ya veremos, al tiempo.

***********

Este jueves, el gabinete estatal tendrá encerrona en juaritos la cual será encabezada por la gobernadora Maru Campos. Vienen a afinar estrategias, presupuestos, programas, como si se tratara de la última cena, pero con sabor a precampaña electoral.

Nada es coincidencia, el interés de Maru Campos por cerrar su gobierno con broche de oro en la frontera tiene dos metas claras. Por un lado, busca ser recordada como la primera gobernadora de Chihuahua que realmente hizo la diferencia; por el otro, la jugada también es electoral, pues el PAN necesita asegurar la continuidad de los azules y refrendar la gubernatura en 2027.

En la reunión estará Carlos Ernesto Ortiz Villegas, representante de la gobernadora, y seguramente los secretarios de todo el gobierno, quienes vienen a “bajar” programas y a mostrarle a la ciudadanía que el gobierno estatal se va a poner las pilas.

Dicen por ahí que el interés tiene pies y hace correr a quienes están en vísperas de una elección. El PAN sabe que Morena lleva la delantera en Juárez, así que la instrucción es, redoblar el paso, sacar músculo y dejar bien claro que, aunque la rosa sea de infraestructura, el rostro del gobierno quiere ser humano.

Guarderías, apoyos sociales y hasta becas para adultos mayores; todo suma en la estrategia para no perder terreno frente al partido guinda.

La gobernadora también encabezará un evento donde se instalarán los comités del adulto mayor, una iniciativa que Austria Galindo, subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, ya tiene perfectamente estructurada y bien aceitaditos.

“Trabajo es trabajo”, dicen los viejos lobos de la política, pero aquí el trabajo tiene el sabor de la urgencia electoral.

**********

Dicen los que saben que el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar anda con todo, y ahora hasta le tocó estrenar la repavimentación de la calle Aeromoza.

Todo bien, todo bonito, 13 mil metros cuadrados de pavimento nuevecito y casi siete millones de pesitos invertidos.

La obra fue todo un éxito, con 13 mil metros cuadrados de pavimento completamente nuevo y una inversión cercana a siete millones de pesos, demostrando que sí se están usando los recursos para beneficiar a la comunidad.

Aunque algunos se preguntan si esta obra era la más urgente, lo cierto es que el alcalde está aprovechando el Presupuesto Participativo para hacer mejoras visibles y necesarias en la ciudad, buscando que los ciudadanos vean resultados concretos.

En esta ciudad, los baches han sido una constante, pero con acciones como la repavimentación, se está avanzando para que las vialidades sean más seguras y cómodas para todos.

Mientras unos celebran la nueva vialidad, otros esperan que pronto llegue el turno a sus colonias, confiando en que el alcalde continuará gestionando recursos para más obras que beneficien a todos.

Ojalá que la repavimentación sea solo el inicio de una serie de mejoras que realmente transformen la movilidad y seguridad de quienes viven en el sector.