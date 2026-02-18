Con el propósito de respaldar la economía de las familias juarenses en este inicio de año, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, entregó de 772 apoyos alimenticios en distintas colonias del oriente de la ciudad.



Las despensas contienen 34 productos de la canasta básica, entre ellos arroz, aceite, atún, carne de pollo y res, pastas, galletas, maicena y salsas de tomate, además de otros artículos esenciales para el hogar.



El titular de la dependencia, Hugo Vallejo Quintana, señaló que estas acciones se llevan a cabo por instrucciones del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, con el objetivo de que los apoyos lleguen a quienes más lo necesitan.



“Estamos entregando en distintos puntos de la ciudad, esperando que estos apoyos sean de gran ayuda; tenemos un alcalde que anda siempre trabajando muy duro, entonces tenemos que seguirle el ritmo”, expresó el funcionario.



Las entregas se hicieron en colonias como Demetrio Flores, Tierra Nueva, Senderos de San Isidro, Héroes de la Revolución y Eréndira, entre otras.



El director de Desarrollo Social informó que la distribución continuará durante la semana, ya que se tiene como meta entregar aproximadamente mil 600 apoyos alimenticios.



Además, adelantó que el próximo mes dará inicio el programa “Cruzada por tu Familia”, con el cual se busca ampliar la atención a la población que más lo requiere.