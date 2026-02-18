La regidora coordinadora de la Comisión de Planeación y Desarrollo Municipal, Gloria Mirazo de la Rosa, anunció el arranque del proyecto Movimiento de Salud Mental, el cual se llevará a cabo a partir del viernes 27 de febrero y se ofrecerá de forma gratuita a la ciudadanía.



“Será a las 6:00 de la tarde en la Casa Naranja, ubicada en la avenida Tecnológico y Ramón Rivera Lara, cuando de inicio el programa que nace de una realidad que no podemos ignorar”, dijo la edil en conferencia de prensa.



El servicio estará disponible los lunes, martes, miércoles y viernes en horario de 10:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde, señaló Mirazo de la Rosa.



Explicó que en Ciudad Juárez la ansiedad y la depresión se han convertido en una de las principales causas que anteceden al suicidio y lamentablemente, Chihuahua mantiene las tasas más altas a nivel nacional.



“Los hombres no lloran, pero sí se suicidan de cinco a seis veces más que las mujeres. En tanto, las mujeres no tienen derecho a sentir, hoy tienen que resolver porque el hombre dejó de resolver”, dijo al inicio de su intervención el psicólogo encargado del programa, Yael Trejo.



Indicó que fue justamente así como empezó el dilema en el año 2024, en el que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Chihuahua fue el número uno en casos de suicidio.



Comentó que se toma la decisión de quitarse la vida, esta es una elección permanente para un problema temporal, por lo que no se trata de solamente un “échale ganas” o un “vas a estar bien”, sino que vas más allá.



Dijo que esta problemática puede estar ligada en mayor proporción a que existen personas que han crecido en un contexto en el cual, jamás se le inculcó la salud mental o que muy probablemente viene de raíces en donde le dijeron: tienes que salir, trabajar y estar bien, aunque todo vaya mal.



“Este día agradezco que haya un espacio de salud mental, precisamente por todo lo que va a venir a continuación”, externó, pues se busca ayudar a la población lo más que se pueda en cuanto al tema.