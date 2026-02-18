Ciudad Juárez, Chih.– En una ceremonia llena de orgullo universitario y motivación, el rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), Oscar Ibáñez Hernández, encabezó el abanderamiento oficial de la delegación estudiantil que participará en el Encuentro Estatal Deportivo y Cultural de las Universidades del Subsistema Tecnológico, a celebrarse del 19 al 21 de febrero en la ciudad de Chihuahua.

Durante el evento, el rector hizo entrega del estandarte institucional a los representantes de las distintas disciplinas y dirigió un mensaje emotivo a los estudiantes, destacando la confianza plena en su capacidad competitiva.

“Es muy fácil que ustedes lleguen al Nacional, sólo tienen que ganar”, expresó ante los jóvenes deportistas y artistas, provocando aplausos y muestras de entusiasmo entre los asistentes.

El ambiente se tornó aún más cercano cuando, en un momento espontáneo que fortaleció la convivencia universitaria, Ibáñez Hernández entonó en tono festivo el coro “vamos a la playa, oh, oh, oh”, generando sonrisas y un ambiente de unidad previo a la competencia estatal.

La delegación está conformada por 160 alumnos, quienes competirán en disciplinas deportivas y culturales como básquetbol varonil y femenil, fútbol varonil y femenil, fútbol asociación varonil, softbol femenil, además de canto, danza folclórica, declamación, mural en tiza y oratoria.

El objetivo principal será obtener el pase al encuentro nacional que se realizará en Bahía de Banderas.

Durante su mensaje, el rector exhortó a los participantes a competir con disciplina y orgullo institucional. “Ustedes tienen la responsabilidad de representar no sólo a nuestra universidad, sino a Ciudad Juárez; demuestren que somos la universidad tecnológica más grande del país no solo en matrícula, sino en talento y valores”, señaló.

Asimismo, subrayó que la meta es clara para la comunidad universitaria: “La meta es clara: ganar su boleto para representar a Chihuahua en la playa. Para ello necesitan mentalidad ganadora, control y esa disciplina que ya han demostrado en sus entrenamientos”.

En representación de los atletas, la estudiante de Terapia Física y seleccionada de fútbol con trayectoria internacional, Lizbeth Adamaris Sánchez Becerra, agradeció el respaldo institucional y destacó la importancia del regreso de este tipo de competencias. “Valoramos profundamente este voto de confianza después de años sin este torneo regional. Les aseguro que cada uno de nosotros dará su mejor esfuerzo para traer los mejores resultados”, expresó.

Al concluir la ceremonia, el rector recordó a los jóvenes la importancia de mantener el equilibrio entre el estudio y la actividad física bajo la premisa de “mente sana en cuerpo sano”, destacando que estos encuentros fortalecen la formación integral del alumnado y consolidan el talento universitario que contribuye al desarrollo de la comunidad.

Con el estandarte en alto y el respaldo de toda la comunidad universitaria, la delegación de la UTCJ partirá al encuentro estatal con la misión de representar con orgullo a Ciudad Juárez y buscar su clasificación al nacional.