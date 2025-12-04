Un total de 65 personas fueron beneficiadas por el DIF Estatal, con la entrega de sillas de ruedas y aparatos funcionales realizada en la capital, en el marco del Día Internacional de la Discapacidad.

La actividad forma parte de la Campaña de Apoyos Funcionales y de Movilidad, que se implementa en conjunto con Fundación Telmex y contempla a habitantes de diversas poblaciones den estado.

Este día se entregaron 22 andaderas, 7 bastones, 14 sillas de baño, 21 sillas de ruedas y una silla de ruedas PCI.

Durante el evento, el director de Rehabilitación, Hiram Mendoza, dijo que una silla de ruedas o un bastón puede abrir puertas que antes estaban cerradas.

“Permitir la participación en actividades sociales, facilitar el acceso a la educación o simplemente brindar la oportunidad de vivir con mayor autonomía y dignidad”, externó.

Añadió que uno de los ejes del DIF Estatal es la atención a personas con discapacidad temporal o permanente y que Chihuahua se distingue a nivel nacional, como el único estado que cuenta con Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) en cada uno de sus municipios.

Las aperturas más recientes se realizaron en Tomochi, Cerocahui y en la cabecera municipal de Urique, con lo que suman 77 las unidades de este tipo que se encuentran en operación, en la entidad

Cuenta también con 6 espacios de mayor especialización: 4 centros de rehabilitación integral, en Cuauhtémoc, Meoqui, Parral y Delicias; un Centro de Rehabilitación Integral y Física en Ciudad Juárez, y un Centro de Rehabilitación y Educación Especial en Chihuahua.

Además, se implementa el programa permanente de entrega de prótesis, piezas que se fabrican a la medida de los pacientes, ya que se tiene un taller para su elaboración.

Con esta cobertura mes a mes se beneficia a más de 3 mil 500 personas, con atención terapéutica integral; solo en 2024 se atendió a 220 mil 948 personas y en lo que va de 2025 se han superado los 180 mil servicios otorgados.