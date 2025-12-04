Las y los integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso del Estado, acordaron que el próximo miércoles 10 de diciembre del presente año, den inicio las comparecencias de titulares del gabinete estatal, para el análisis del Paquete Económico 2026.

En este sentido, establecieron que se dará comienzo con el titular de Hacienda Pública, José de Jesús Granillo Vázquez en punto de las 09:00 horas, en el edificio legislativo.

De igual manera, se citará a quienes encabezan las áreas de: Desarrollo Humano y Bien Común, de Seguridad Pública y de Salud, es decir, Rafael Loera Talamantes, Gilberto Loya Chávez y Gilberto Baeza Mendoza, correspondientemente.

Cabe mencionar que el siguiente martes 09 de diciembre, se llevará a cabo el análisis y discusión de las Leyes de Ingresos de los municipios de la entidad.

Dentro de esta reunión de trabajo, estuvieron presentes las y los diputados: Jorge Soto en su calidad de presidente, Arturo Medina como secretario y vocales: Carla Rivas, Antonieta Pérez, Leticia Ortega, Brenda Ríos, Joceline Vega, América Aguilar y Francisco Sánchez.