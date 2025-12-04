La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Chihuahua llevó a cabo la ceremonia de graduación de posgrado correspondiente al trimestre mayo–agosto 2025, donde 46 estudiantes culminaron con éxito sus estudios en los programas de Maestría y Doctorado.

En el acto protocolario, que se efectuó en el Paraninfo Universitario, se hizo el último pase de lista de los graduandos que pertenecen a los programas de Maestría en Administración, Mercadotecnia, Finanzas, Impuestos, Administración de Recursos Humanos y Doctorado en Administración.

Con la representación del rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, el director de Investigación y Posgrado, Dr. Luis Carlos Hinojos Gallardo, felicitó a los egresados por su esfuerzo, disciplina y compromiso con su desarrollo profesional.

Asimismo, agradeció la confianza depositada en nuestra máxima casa de estudios, que no solo forma profesionistas con una excelencia académica, sino ciudadanos con valores éticos comprometidos con la sociedad.

En su mensaje, la directora de la unidad académica, Dra. Cristina Cabrera Ramos, reconoció el apoyo invaluable de las familias, parejas, amistades y empleadores, quienes acompañaron a los estudiantes en cada etapa del camino.

De manera especial, destacó a los graduandos que son madres o padres, por lograr un equilibrio entre la vida familiar y el desempeño académico de excelencia.

La doctora Cabrera Ramos invitó a los nuevos maestros y doctores a mantenerse en constante actualización, actuar como líderes éticos y responsables, y utilizar el conocimiento adquirido para generar un impacto positivo en su entorno: “Es importante que se conduzcan con responsabilidad social: retribuir a la comunidad y contribuir al bienestar colectivo a través de acciones profesionales y humanas con sentido y compromiso”.

Durante la ceremonia se reconoció a los mejores promedios por programa educativo, destacando su excelencia académica, y se contó con la presencia de distinguidas autoridades de los distintos órdenes de gobierno, del sector académico y militar, quienes dieron realce a esta importante celebración.