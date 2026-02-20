-Busca Municipio facilitar pagos a los juarenses.

La Tesorería Municipal, a través de la Dirección de Ingresos, puso en marcha este día la primera Cruzada Rodante, un esquema itinerante que permite a la población hacer el pago del Impuesto Predial e infracciones viales sin acudir a las oficinas municipales.

Blanca Dolores Romero Aguilar, directora de Ingresos, informó que el alcalde otorgó a la Tesorería una camioneta tipo van para acercar los servicios de cobro a distintos puntos de la ciudad y facilitar que más personas se pongan al corriente en sus contribuciones.

Se trata de una unidad Ford Transit adaptada para operar como módulo móvil de atención, equipada para recibir pagos y brindar el mismo servicio que se ofrece en cajas municipales.

En esta primera jornada, la Cruzada Rodante acudió a la empresa maquiladora Aptiv, ubicada sobre la avenida Hermanos Escobar, donde el personal tuvo la oportunidad de acudir directamente al estacionamiento para hacer sus pagos sin afectar su jornada laboral.

La unidad permaneció en el lugar de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, tiempo durante el cual se atendió a trabajadores interesados en regularizar su situación fiscal municipal.

Al igual que en las cruzadas que organiza el Gobierno Municipal en distintos sectores de la ciudad, durante esta jornada también se aplicaron descuentos en los pagos realizados.

Romero Aguilar explicó que muchas personas, debido a sus compromisos laborales, no pueden acudir a las oficinas municipales o cajas tradicionales para cubrir el Impuesto Predial o infracciones viales, por lo que este esquema representa una alternativa práctica y cercana.

La funcionaria destacó que la Tesorería Municipal es uno de los módulos más aprovechados por la ciudadanía en eventos masivos, ya que además de facilitar el pago de adeudos, ofrece incentivos como descuentos que apoyan la economía familiar.