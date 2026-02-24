Este miércoles 25 de febrero, el Departamento de Eficiencia Física de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, instalará 2 válvulas nuevas, como parte de las acciones de sectorización del distrito 5.

Los trabajos se realizarán el miércoles, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en el cruce del Boulevard Manuel Gómez Morín y calle Manantial y en la calle Chinameca y Avenida Tecnológico.

Por estas acciones, habrá suspensión del servicio en los fraccionamientos: Jardines del Bosque, El Campestre, Rincones de San Marcos, Tecnológico, Fuentes del Valle, Cuernavaca y zonas aledañas.

A los habitantes del sector, se les exhorta hacer acopio del líquido para las necesidades más apremiantes, mientras que a los guiadores se les solicita circular con precaución.

La JMAS trabaja para mejorar el servicio, con la instalación de infraestructura hidráulica, que permitirá un mejor control del suministro para beneficio de las familias juarenses.