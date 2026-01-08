El Gobierno del Estado, en coordinación con el Ayuntamiento, realizó una inversión de 10 millones 179 mil 063 pesos para la renovación integral de infraestructura hidrosanitaria y vial en la colonia Centro de la cabecera municipal.

La obra incluyó la rehabilitación de 550 metros lineales de red de agua potable, la instalación de 50 tomas y descargas domiciliarias, así como la reposición de 6 mil metros cuadrados de pavimento en la calle 5 de Febrero, entre Degollado y Leona Vicario.

Con estos trabajos se atendió una problemática que afectaba de forma directa el funcionamiento de los servicios y la movilidad en la zona.

El director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata, destacó que estas obras mejoran las condiciones de vida de las familias del sector, al atender redes obsoletas y vialidades deterioradas.