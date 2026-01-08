Inicio » Entregan obras de rehabilitación en Meoqui
Chihuahua

Entregan obras de rehabilitación en Meoqui

El Gobierno del Estado, en coordinación con el Ayuntamiento, realizó una inversión de 10 millones 179 mil 063 pesos para la renovación integral de infraestructura hidrosanitaria y vial en la colonia Centro de la cabecera municipal.

La obra incluyó la rehabilitación de 550 metros lineales de red de agua potable, la instalación de 50 tomas y descargas domiciliarias, así como la reposición de 6 mil metros cuadrados de pavimento en la calle 5 de Febrero, entre Degollado y Leona Vicario.

Con estos trabajos se atendió una problemática que afectaba de forma directa el funcionamiento de los servicios y la movilidad en la zona.

El director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata, destacó que estas obras mejoran las condiciones de vida de las familias del sector, al atender redes obsoletas y vialidades deterioradas.

