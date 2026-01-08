Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, detuvieron en flagrancia por delitos contra la salud, a dos masculinos, en la Calle Real De Cali, de la colonia Ejido Labor de Terrazas.

Las personas arrestadas dijeron llamarse José Rey P. R., y Jaime Jesús R. C., ambos de 27 años de edad, y se encontraban a bordo de un vehículo de la marca Chevrolet, línea Equinox, de color azul, modelo 2015.

A los detenidos, les fueron aseguradas dos bolsas de plástico trasparente, con una sustancia blanca y granulosa, con las características de la droga conocida como cristal, con un peso aproximado de 6.8 gramos.

Cabe señalar que, a Jaime Jesús R.C., al momento de realizarle una inspección corporal, se le encontró un arma de postas en color negro metálico, de la marca Sig Sauer, calibre 4.5 mm.

El vehículo fue asegurado para fines de investigación, mientras que a los hombres detenidos se les informó sobre su situación para ser puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente, garantiza la atención y las acciones de prevención de la ciudadanía, ya que, gracias a las denuncias anónimas de compra y venta de droga, se logra detectar y actuar en consecuencia, garantizando seguridad a la población.