El agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Zona Norte, obtuvo una vinculación a proceso en contra de Brayan Enrique G. G., a quien se le atribuye su posible participación en el delito de feminicidio agravado, en hechos registrados en Ciudad Juárez.

Al imputado, se le notificó el mandato judicial en el Centro de Reinserción Social número 3, ya que se encuentra recluido por diverso delito.

De acuerdo con la investigación ministerial a cargo de la FEM, se le atribuye la muerte violenta de su pareja sentimental, en hechos registrados la tarde del lunes 20 de noviembre del año 2023, en el interior de un domicilio que se ubica en la colonia División del Norte, lugar en donde presuntamente le disparó con un arma de fuego, siendo la causa de muerte, laceración encefálica.

En la audiencia, la representación social de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidio de Mujeres por Razones de Género, presentó las pruebas necesarias ante el Juez de Control, quien determinó la prisión preventiva como medida cautelar, fijando el plazo de cuatro meses para el cierre de las investigaciones.