La presidenta Municipal de Aquiles Serdán, Teresa Erives, entregó a los habitantes de la colonia Laderas de San Guillermo la conclusión de la segunda etapa de la calle Mina La Negrita, la cual es una de las más importantes para todo el sector.

La alcaldesa mencionó que esta obra es un compromiso cumplido con los vecinos que forma parte de la estrategia de pavimentación en las zonas habitacionales.

Erives comentó que llevar pavimento en los fraccionamientos representa una serie de beneficios para los sectores, al mejorar la calidad de vida de los vecinos, aumentar la plusvalía de las propiedades.

Añadió que 2026 será un año de intenso trabajo para alcanzar a más lugares del municipio, con estas obras y con más proyectos.