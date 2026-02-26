En un acto sin precedentes, la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Juárez, en coordinación con el Gobierno Municipal, realizó este miércoles 25 de febrero el evento “Reconociendo Héroes”, para rendir homenaje al Heroico Cuerpo de Bomberos y al Departamento de Rescate Municipal.



La ceremonia, desarrollada de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía en las instalaciones del CEPIA, reunió a autoridades municipales, mandos operativos y representantes del sector empresarial en un gesto que marca la primera ocasión en que los empresarios juarenses organizan un reconocimiento exclusivo para quienes arriesgan su vida por la ciudad.



Durante su mensaje de bienvenida, Iván Pérez Ruiz, presidente de la CANACO Juárez, destacó que este homenaje no solo reconoce a los elementos en activo, sino también a quienes entregaron su vida en el cumplimiento del deber.



Subrayó que la iniciativa surgió del vicepresidente de Seguridad del organismo empresarial, Miguel Ángel Macías, con el propósito de dejar un precedente y fortalecer el vínculo entre el sector productivo y los cuerpos de emergencia.



“Hoy no solamente estamos reconociendo a los presentes, sino a aquellos héroes que dieron la vida por Juárez. El Heroico Cuerpo de Bomberos y Rescate es ese cuerpo que todos necesitamos en algún momento”, expresó Pérez Ruiz, al tiempo que felicitó al Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, por el respaldo brindado a la corporación durante la actual administración.



Por su parte, el director general de Protección Civil, Sergio Rodríguez, resaltó que aunque el Gobierno Municipal ha impulsado reconocimientos y fortalecimiento institucional en años recientes, esta es la primera vez que el sector empresarial realiza un evento de esta naturaleza.



Rodríguez enfatizó el sacrificio que implica la vocación de servicio, al señalar que muchos de los elementos cuentan con más de 20 y hasta 25 años de labores, dedicando su vida a proteger a las familias juarenses, incluso dejando en segundo plano la propia.



“Es una vida entera de esfuerzo, de entrega y de sacrificio. Servir hasta morir es una convicción que muchos de ellos han demostrado”, afirmó.



En representación del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, el coordinador de asesores, Roberto Barraza Jordán, reconoció la iniciativa de la CANACO y transmitió un mensaje de felicitación y gratitud por parte del alcalde.



Destacó que los bomberos y rescatistas son los primeros respondientes ante incendios, accidentes y contingencias climáticas; su labor enaltece a la comunidad.



“Arriesgan todo por la vida y la seguridad de los juarenses. También debemos honrar a quienes ya no están, porque dieron lo más valioso en cumplimiento de su deber”, expresó.



El evento “Reconociendo Héroes” se consolidó como un acto de memoria, gratitud y unidad entre autoridades y empresarios, enviando un mensaje claro: en Ciudad Juárez el trabajo del Heroico Cuerpo de Bomberos y Rescate no pasa desapercibido y cuenta con el reconocimiento de toda la comunidad.